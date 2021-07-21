В Беларуси уже намолочено 650 тысяч тонн зерна. Какие регионы лидируют?

Новости Беларуси. С каждым днем возрастают темпы жатвы. На утро 21 июля зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны почти на 9 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Намолочено 650 тысяч тонн зерна. В 2020 году на эту дату приходилось 443 тысячи тонн.

В среднем по стране урожайность – почти 35 центнеров с гектара. Это чуть ниже, чем в прошлом сезоне. Что касается темпов жатвы, то традиционно на старте лидируют южные регионы – Брестский и Гомельский. Все активнее включаются центральные районы. На севере в большинстве хозяйств остаются считанные дни, чтобы еще поработать над подготовкой парка комбайнов к страде.