Прямой эфир

В Беларуси уже намолочено 650 тысяч тонн зерна. Какие регионы лидируют?

21 июля 2021 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С каждым днем возрастают темпы жатвы. На утро 21 июля зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны почти на 9 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Намолочено 650 тысяч тонн зерна. В 2020 году на эту дату приходилось 443 тысячи тонн.

В Беларуси уже намолочено 650 тысяч тонн зерна. Какие регионы лидируют?-1

В среднем по стране урожайность – почти 35 центнеров с гектара. Это чуть ниже, чем в прошлом сезоне. Что касается темпов жатвы, то традиционно на старте лидируют южные регионы – Брестский и Гомельский. Все активнее включаются центральные районы. На севере в большинстве хозяйств остаются считанные дни, чтобы еще поработать над подготовкой парка комбайнов к страде.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Долги будут взыскивать по новым правилам. Юрист объяснил, что изменилось в законодательстве
21 июля 2021 08:10

Долги будут взыскивать по новым правилам. Юрист объяснил, что изменилось в законодательстве

Милиция усилила меры по обеспечению безопасности в местах отдыха
21 июля 2021 07:14

Милиция усилила меры по обеспечению безопасности в местах отдыха

В Гродно в торговых центрах начали работу пункты вакцинации. Что об этом говорят медики?
21 июля 2021 06:57

В Гродно в торговых центрах начали работу пункты вакцинации. Что об этом говорят медики?