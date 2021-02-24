Иногда принципиально просят девушку или молодого человека. Для чего нужен экскурсовод и каких гидов любят туристы?

Новости Беларуси. Для чего нужен экскурсовод? Об этом в студии «Большого города» рассказали Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск», и Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков» Екатерина Забенько, ведущая:

Экскурсовод нужен, чтобы рассказать о каком-то привычном, банальном месте намного больше и шире, чем можно себе представить, подчеркну, не только туристу, но и жителю Минска, который проводит здесь всю свою жизнь, ходит по этим аллеям иногда и каждый день.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Я сейчас, может, больше скажу, что обычная обзорная экскурсия по городу – приезжают гости к минчанам и вместе с ними едут. После экскурсии они выходят и говорят: мы 50 % того, что было на экскурсии, не знали. Сергей Бусько, экскурсовод, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков»:

Сейчас очень популярная концепция интерпретации наследия. Экскурсовод уже не говорилка, которая передает факты. Мы создаем образ города и связываем эти факты, мы создаем феномен. Есть хорошая книга Томаса Бона, немецкого историка. Парадокс, что немец написал одну из лучших книг по истории Минска – «Город солнца». Действительно, Минск, концепция города-Солнца, сама феноменология Минска – именно это мы создаем. Мы создаем эмоцию, образ. Мы не даем факты, их может дать любой желающий, даже человек с путеводителем. Мы создаем феномен города, показываем, почему даже спальные районы Минска уникальны, почему кладбище башенных кранов в Шабанах тоже интересное и уникальное. Сюда приезжают посмотреть на типовой проект на улице Васнецова, потому что это первый типовой проект, архитекторы Санкт-Петербурга приехали просто посмотреть на обычную панельку, хотя для тех, кто там живет, это обычная панелька, а люди едут смотреть.

Екатерина Забенько:

Еще важно так вкусно преподнести те же общедоступные факты, с которыми мы сталкиваемся, чтобы это было интересно туристам. Например, что в Минске растет 844 тысячи деревьев, причем каждое четвертое из них – липа. Или о том, что огромное количество цветочных клумб в Минске, если их все соединить, то это будет 10 футбольных полей. Подчеркну, что эта информация общедоступна, но даже об этом многие минчане не знают. Алексей Русакевич:

Сейчас подготовлена стратегия формирования собственного стиля Минска, его узнаваемого облика для туристов до 2035 года. В рамках этой стратегии будет разрабатываться бренд. Первые шаги, которые мы делали, – в прошлом году проводили конкурс «Минск – твои яркие ассоциации», был опрос на сайте горисполкома. Ассоциации разные – что у иностранных туристов, что у белорусов. Кто-то ассоциирует Минск с Ратушей, кто-то с воротами в город, привокзальной площадью, кто-то с библиотекой, кто-то представляет Минск как зеленый город-парк. Благодаря этому мы не можем сказать, что есть определенный символ Минска. Минск многоликий – это и проспекты, парки, это и Минск-Арена, можно назвать стадион «Динамо» как достопримечательность. На основании этого и построена стратегия представления для иностранных туристов. Екатерина Забенько:

То есть, как бы нам хотелось, по чему Минск был бы узнаваемым в глазах зарубежных туристов? Алексей Русакевич:

Тут мы чуть-чуть разделили. Если говорим Минск – город-герой, то ассоциируемся с Музеем истории Великой Отечественной войны, со стелой «Минск – город-герой», это больше идет для туристов из России, китайских туристов. Если мы говорим, что Минск – это ворота в Восточную Европу, то это для западных туристов. Можно даже преподнести Ратушу, излюбленное место западных туристов.

Екатерина Забенько:

21 февраля отмечаем Всемирный день экскурсовода. Как планируете отмечать? Сергей Бусько:

Работать. Екатерина Забенько:

Слава богу, что работать, потому что мы с вами уже обсудили то, что мало у каких экскурсоводов в период пандемии еще осталась та самая прекрасная работа. Сергей Бусько:

Одна экскурсия в месяц – стандартная квота. Екатерина Забенько:

По вашему мнению, каких экскурсоводов, кроме профессиональных навыков, любят туристы и есть ли предпочтения у экскурсоводов в отношении тех же туристов? Может, из каких-то стран, городов, даже белорусских глубинок впечатляет больше то, что вы рассказываете, нежели людей, которые приезжают из столиц с богатым архитектурным наследием?

Сергей Бусько:

Хороший вопрос. С одной стороны, когда мы говорим о предпочтениях, к 2019 году, до нашего сложного 2020-го, у нас произошла определенная специализация. Большая часть экскурсоводов определилась с рынком, с которым работает. Были те, кто работал с прибалтами – это постоянные связи, старые добрые цепочки ответов, пожеланий, рекомендаций. Люди приезжали из одной страны и уже по инерции шли к определенному экскурсоводу, в определенные туристические фирмы, тем более фирмы давали цепочки, регионально направленные. С другой стороны, наши гиды-переводчики работали по странам. Соответственно, у них четко зафиксированы Турция, Израиль и так далее. Если мы говорим о русско-белорусской язычной среде, то, конечно, Российская Федерация в целом как сегмент, туристы достаточно благодарные, зачастую даже дополнительно благодарные. Если мы говорим о белорусских туристах, то есть специфика работы с предприятиями. Одна ситуация, когда работа с корпоративной группой, другая – работа с индивидуалами. В последнее время экскурсоводы предпочитают работать с индивидуалами. Это вопрос даже не столько материальный, сколько вопрос удовлетворения после выполненной работы.