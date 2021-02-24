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В Беларусь возвращаются первые перелётные птицы

24 февраля 2021 07:50
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Новости Беларуси. В Беларусь возвращаются первые перелетные птицы. Их заметили на юге и западе страны. По сравнению с теплой и почти бесснежной прошлой зимой пернатые запозднились к нам примерно на три недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь возвращаются первые перелётные птицы-1

Понятно, с поступлением теплого воздуха количество и разнообразие крылатых мигрантов будет только увеличиваться. Находясь в субтропиках, тропиках и за экватором, птицы не знают, какая у нас теперь погода. Но, например, белые аисты и подорлики уже вылетели из Южной Африки, чтобы занять прошлогодние гнезда на родине в марте.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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