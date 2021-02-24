50 килограммов домашней выпечки подарили военнослужащим в Бобруйске

Вкусные угощения, каких не купишь в магазине, достались инженерно-аэродромному, зенитному ракетному полкам, а также войсковой части. Все торты и пироги – а их 8 десятков – приготовлены по домашним рецептам с уникальным тематическим дизайном.

Александр Талерчик, командир 83-го отдельного ордена Красной Звезды инженерно-аэродромного полка:

Очень приятно такое внимание, и я уверен, что очень важно для каждого военнослужащего срочной службы в праздник, в свой выходной день, когда приходят женщины, когда оказывается такое внимание. Они вспоминают свой родной дом, тех женщин, которых на этот момент нет рядом с ними. Ну и какая-то им попадает частичка от родного дома, наверное, с этими подарками. Поэтому большое спасибо организаторам этой акции.