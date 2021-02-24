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50 килограммов домашней выпечки подарили военнослужащим в Бобруйске

24 февраля 2021 07:19
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Новости Беларуси. 50 килограммов выпечки от Белорусского союза женщин – такой подарок ко Дню защитников Отечества преподнесли военным в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50 килограммов домашней выпечки подарили военнослужащим в Бобруйске-1

Вкусные угощения, каких не купишь в магазине, достались инженерно-аэродромному, зенитному ракетному полкам, а также войсковой части. Все торты и пироги – а их 8 десятков – приготовлены по домашним рецептам с уникальным тематическим дизайном.

50 килограммов домашней выпечки подарили военнослужащим в Бобруйске-4

Александр Талерчик, командир 83-го отдельного ордена Красной Звезды инженерно-аэродромного полка:
Очень приятно такое внимание, и я уверен, что очень важно для каждого военнослужащего срочной службы в праздник, в свой выходной день, когда приходят женщины, когда оказывается такое внимание. Они вспоминают свой родной дом, тех женщин, которых на этот момент нет рядом с ними. Ну и какая-то им попадает частичка от родного дома, наверное, с этими подарками. Поэтому большое спасибо организаторам этой акции.

50 килограммов домашней выпечки подарили военнослужащим в Бобруйске-7

Над созданием уникальных тортов и пирогов по домашним рецептам трудились женщины предприятий «Бобруйскагромаш» и «ФанДОК».

# День защитника Отечества # общество # Фотофакт

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