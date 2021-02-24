Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары

Новости Беларуси. Ограничения на рост цен введены в Беларуси на ряд товаров и медпрепаратов. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрет затронет 62 позиции. Среди них крупы, мясо, рыба, яйца, картофель, кофе, чай, сахар, соль. В списке лекарств – 50 наименований, среди них, к примеру, анальгин и арпетол. Полный перечень можно найти на сайте Минздрава.

Всем индивидуальным предпринимателям и юрлицам до конца февраля нельзя повышать цены на социально значимые товары. А с 1 марта изменять стоимость можно не более чем на 0,2 % в месяц. Контролировать ситуацию будут МАРТ, Минздрав, облисполкомы и столичная мэрия.