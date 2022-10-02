Часть для науки, остальное на продажу. Институт плодоводства НАН вырастил 300 тонн яблок

Новости Беларуси. Белорусы в 2022 году яблочно богаты. Погода нас пусть и не баловала, однако урожай получился выдающийся. Белорусские яблоки уже практически задвинули импорт на заднюю полку, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Тем более что зарубежные аналоги не такие и безвредные. Проходят, внимание, более 16 обработок, в то время как белорусские сорта значительно меньше. Так что пора готовить авоськи под свои национальные живые витамины. «В этом году очень большой урожай». Как изменилась цена на белорусские яблоки? Читать здесь.

В Институте плодоводства кипит работа. Только один человек за сезон убирает здесь не менее полутысячи килограммов яблок. Часть для науки, остальное на продажу. Однако торговые сети пока нерасторопны в закупках.

Александр Таранов, директор Института плодоводства НАН Беларуси:

У нас 300 тонн яблок, но сегодня ни одна торговая сеть, к примеру, не изъявила желания работать с нами. И такого ажиотажа, что ищут продукцию наши торговые сети – такого нет.

Чтобы сохранить каждое яблоко до нового урожая, здесь используют самые современные технологии хранения и, конечно, собственные научные разработки. В среднем зимует «витамин» при температуре +2 °C.

Анатолий Криворот, заместитель директора Института плодоводства НАН Беларуси:

Каждый сорт имеет свой срок хранения, поэтому необходим график уборки. Затем продукция поступает в хранилище, где она должна пройти предварительное охлаждение, чтобы убрать перепад температур. Разобрать не только по сортам, но и по размеру. Как подготовить яблоки к хранению на зиму? Читайте здесь.

Молодежь в садах помогает хозяйствам заготавливать живые витамины. Кристина Рощина – будущий управленец в сфере туризма и гостеприимства. Уверена, белорусское яблоко может громко заявить о себе в мире.

Кристина Рощина, студентка БГУФК:

Это очень интересно, потому что агроэкотуризм в Беларуси очень сильно развивается. Я думаю, было бы иностранцам интересно погулять по этим тропинкам, собственноручно насобирать яблок, получить кучу эмоций, бесценный опыт и, конечно, классные фотки.

Студенты в помощь профи трудятся уже не первый год. Перед заступлением на смену для ребят проводят мастер-класс и выдают весь необходимый инвентарь.