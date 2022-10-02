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Часть для науки, остальное на продажу. Институт плодоводства НАН вырастил 300 тонн яблок

02 октября 2022 17:24
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Новости Беларуси. Белорусы в 2022 году яблочно богаты. Погода нас пусть и не баловала, однако урожай получился выдающийся. Белорусские яблоки уже практически задвинули импорт на заднюю полку, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Тем более что зарубежные аналоги не такие и безвредные. Проходят, внимание, более 16 обработок, в то время как белорусские сорта значительно меньше. Так что пора готовить авоськи под свои национальные живые витамины.

«В этом году очень большой урожай». Как изменилась цена на белорусские яблоки? Читать здесь.

Часть для науки, остальное на продажу. Институт плодоводства НАН вырастил 300 тонн яблок-1

В Институте плодоводства кипит работа. Только один человек за сезон убирает здесь не менее полутысячи килограммов яблок. Часть для науки, остальное на продажу. Однако торговые сети пока нерасторопны в закупках.

Часть для науки, остальное на продажу. Институт плодоводства НАН вырастил 300 тонн яблок-4

Александр Таранов, директор Института плодоводства НАН Беларуси:
У нас 300 тонн яблок, но сегодня ни одна торговая сеть, к примеру, не изъявила желания работать с нами. И такого ажиотажа, что ищут продукцию наши торговые сети такого нет.

Часть для науки, остальное на продажу. Институт плодоводства НАН вырастил 300 тонн яблок-7

Чтобы сохранить каждое яблоко до нового урожая, здесь используют самые современные технологии хранения и, конечно, собственные научные разработки. В среднем зимует «витамин» при температуре +2 °C.

Часть для науки, остальное на продажу. Институт плодоводства НАН вырастил 300 тонн яблок-10

Анатолий Криворот, заместитель директора Института плодоводства НАН Беларуси:
Каждый сорт имеет свой срок хранения, поэтому необходим график уборки. Затем продукция поступает в хранилище, где она должна пройти предварительное охлаждение, чтобы убрать перепад температур.

Разобрать не только по сортам, но и по размеру. Как подготовить яблоки к хранению на зиму? Читайте здесь.

Часть для науки, остальное на продажу. Институт плодоводства НАН вырастил 300 тонн яблок-13

Молодежь в садах помогает хозяйствам заготавливать живые витамины. Кристина Рощина – будущий управленец в сфере туризма и гостеприимства. Уверена, белорусское яблоко может громко заявить о себе в мире.

Часть для науки, остальное на продажу. Институт плодоводства НАН вырастил 300 тонн яблок-16

Кристина Рощина, студентка БГУФК:
Это очень интересно, потому что агроэкотуризм в Беларуси очень сильно развивается. Я думаю, было бы иностранцам интересно погулять по этим тропинкам, собственноручно насобирать яблок, получить кучу эмоций, бесценный опыт и, конечно, классные фотки.

Часть для науки, остальное на продажу. Институт плодоводства НАН вырастил 300 тонн яблок-19

Студенты в помощь профи трудятся уже не первый год. Перед заступлением на смену для ребят проводят мастер-класс и выдают весь необходимый инвентарь.

Часть для науки, остальное на продажу. Институт плодоводства НАН вырастил 300 тонн яблок-22

Александр Лукьянов, ведущий агроном по защите растений агрокомбината «Ждановичи»:
По этому году урожай довольно-таки неплохой – приблизительно где-то от 30 тонн с гектара и выше. Основные сорта у нас – это «Белорусское сладкое», «Алеся», «Имант». Это сорта белорусской селекции. Они хорошо хранятся.

# Сельское хозяйство # общество # Оксана Семашко # Александр Таранов # Анатолий Криворот # Кристина Рощина # Александр Лукьянов # Фотофакт

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