Часть для науки, остальное на продажу. Институт плодоводства НАН вырастил 300 тонн яблок
Новости Беларуси. Белорусы в 2022 году яблочно богаты. Погода нас пусть и не баловала, однако урожай получился выдающийся. Белорусские яблоки уже практически задвинули импорт на заднюю полку, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Тем более что зарубежные аналоги не такие и безвредные. Проходят, внимание, более 16 обработок, в то время как белорусские сорта значительно меньше. Так что пора готовить авоськи под свои национальные живые витамины.
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В Институте плодоводства кипит работа. Только один человек за сезон убирает здесь не менее полутысячи килограммов яблок. Часть для науки, остальное на продажу. Однако торговые сети пока нерасторопны в закупках.
Александр Таранов, директор Института плодоводства НАН Беларуси:
У нас 300 тонн яблок, но сегодня ни одна торговая сеть, к примеру, не изъявила желания работать с нами. И такого ажиотажа, что ищут продукцию наши торговые сети – такого нет.
Чтобы сохранить каждое яблоко до нового урожая, здесь используют самые современные технологии хранения и, конечно, собственные научные разработки. В среднем зимует «витамин» при температуре +2 °C.
Анатолий Криворот, заместитель директора Института плодоводства НАН Беларуси:
Каждый сорт имеет свой срок хранения, поэтому необходим график уборки. Затем продукция поступает в хранилище, где она должна пройти предварительное охлаждение, чтобы убрать перепад температур.
Разобрать не только по сортам, но и по размеру. Как подготовить яблоки к хранению на зиму? Читайте здесь.
Молодежь в садах помогает хозяйствам заготавливать живые витамины. Кристина Рощина – будущий управленец в сфере туризма и гостеприимства. Уверена, белорусское яблоко может громко заявить о себе в мире.
Кристина Рощина, студентка БГУФК:
Это очень интересно, потому что агроэкотуризм в Беларуси очень сильно развивается. Я думаю, было бы иностранцам интересно погулять по этим тропинкам, собственноручно насобирать яблок, получить кучу эмоций, бесценный опыт и, конечно, классные фотки.
Студенты в помощь профи трудятся уже не первый год. Перед заступлением на смену для ребят проводят мастер-класс и выдают весь необходимый инвентарь.
Александр Лукьянов, ведущий агроном по защите растений агрокомбината «Ждановичи»:
По этому году урожай довольно-таки неплохой – приблизительно где-то от 30 тонн с гектара и выше. Основные сорта у нас – это «Белорусское сладкое», «Алеся», «Имант». Это сорта белорусской селекции. Они хорошо хранятся.