«В этом году очень большой урожай». Как изменилась цена на белорусские яблоки?

Новости Беларуси. Белорусы в 2022 году яблочно богаты. Погода нас пусть и не баловала, однако урожай получился выдающийся. Белорусские яблоки уже практически задвинули импорт на заднюю полку, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Тем более что зарубежные аналоги не такие и безвредные. Проходят, внимание, более 16 обработок, в то время как белорусские сорта значительно меньше. Так что пора готовить авоськи под свои национальные живые витамины. Часть для науки, остальное на продажу. Институт плодоводства НАН вырастил 300 тонн яблок. Подробности здесь.

В эти дни за ценами на те же яблоки приглядывают все, кому небезразлично благосостояние белорусов. Так, самые дешевые яблоки обнаружены в Брестской области. В Минске можно найти и самые дорогие фрукты.

Олеся Артюшина, заведующая отделом Минского городского объединения организаций профсоюзов:

По результатам последнего мониторинга сентября в сравнении с августом мы видим, что цена на яблоки падает, чему мы, естественно, рады. Потому что в этом году очень большой урожай. И надеемся, что цена будет падать в течение года.

Включились в мониторинг цен на неделе и парламентарии. Депутаты предлагают способы удешевления белорусского яблока.

Валерий Стрельченок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы смотрим по сегодняшнему мониторингу: цена на польские яблоки выше, чем на белорусские. Необходимо нашим торговым сетям работать, наверное, и с нашими фермерскими хозяйствами, поскольку мы можем во многих наших городах видеть именно выездную торговлю, которую представляют фермерские хозяйства. И можно с ними заключать договоры на поставку наших яблок в магазины.