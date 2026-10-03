Новости по тегу #Ольга Ильина

Осень – это не только начало учебного года, но и сезон простуд. Вчера ребенок бегал по даче бодрый и здоровый, а через неделю в саду или школе кашель и температура. Родители часто задаются вопросом: можно ли проскочить этот период без больничных?
Одно из главных условий профилактики – это обеспечение чистоты в помещениях, где живет ребенок.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00