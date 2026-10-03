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Новости по тегу #Ольга Ильина

Как сохранить здоровье ребенка в осенний период? Рассказала педиатр центра «Нордин»
03 октября 2026 12:15

Как сохранить здоровье ребенка в осенний период? Рассказала педиатр центра «Нордин»

Как предотвратить болезни дыхательных путей у ребёнка? Педиатр центра «Нордин» о мерах профилактики
20 мая 2025 09:12

Как предотвратить болезни дыхательных путей у ребёнка? Педиатр центра «Нордин» о мерах профилактики

Что делать при тепловом и солнечном ударе у ребёнка? Полезные советы от педиатра
31 июля 2024 08:44

Что делать при тепловом и солнечном ударе у ребёнка? Полезные советы от педиатра

Беларусь и Россия в 2028 году планируют запустить совместный спутник
28 марта 2023 19:44

Беларусь и Россия в 2028 году планируют запустить совместный спутник

Чаще можно только блогерам. Когда можно пользоваться гаджетами в летних лагерях?
04 мая 2022 15:33

Чаще можно только блогерам. Когда можно пользоваться гаджетами в летних лагерях?