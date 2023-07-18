«Они тыкали зондом в открытые раны, как будто я лягушка». Истории людей, которые пострадали от украинских неонацистов

Женщина, 60 лет, Артемовск. «Мосты взрывали, если только слышали, что начинается ракетный обстрел по военным объектам. Они под этот шумок подрывали мосты. Как только они делали провокацию, то сразу же приглашали прессу. Мы знали, что, если сегодня в городе очень много корреспондентов: финны, поляки, эстонцы, американцы – жди провокацию. Разрушали и наши дома. Мы в районе мясокомбината. Когда правый сектор был в соседней посадке, то начались обстрелы жилых домов. В этом вообще не было никакой необходимости. Они просто стреляли по домам». Это к вопросу о работе журналистов.

Константин Придыбайло:

А вот моя «любимая» история. Это реальные люди. Здесь есть имена, фамилии. «Ко мне несколько раз приводили студентов из местного мединститута, чтобы показывать, как заживают необычные ранения. Эти будущие врачи и их «наставники» на меня смотрели не то что как на неодушевленный предмет, даже не как на животное. Я даже не знаю, что это было. Не было ни ненависти, ни каких-то особых эмоций – просто какое-то холодное, спокойное нечто, будто передо мной вообще не люди, какие-то существа, без души. Помнишь старый фильм про чужих? Чем-то таким они и были. Судя по говору, они все были не местными. Часть из Западной Украины, какая-то часть из центральных областей. В Харькове всегда было хорошее образование, туда многие ездили еще при Союзе. А местный там был один – тот, кто их привел. И они тыкали зондом в открытые раны, как будто я лягушка. Хотя не всякую лягушку режут заживо. Я один раз закричал, а преподаватель им закричал, мол, фиксируйте болевую реакцию, смотрите, как дергаются мышцы. После этого я уже не кричал – не хотел доставлять такую радость этим мразям. Я в детстве фильм смотрел, как проводились медицинские опыты в концлагерях. Я понять не мог, что за люди такие могли это делать. Люди это вообще? Теперь я знаю, я их видел – это не люди».

Читайте также:

Константин Придыбайло: «На Западе начался геноцид нормальности»

«Украинский режим пытается всех нас запугать». Зачем было организовано покушение на Симоньян и Собчак?

Дядя Слава о России: «Слишком добрые, слишком милосердные – это наш крест»