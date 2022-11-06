«Цены на лекарства регулировались всегда». Гендиректор «Белфармации» рассказал, будут ли дорожать медикаменты

Чем мы лечимся и сколько это стоит? Что известно о ценах в аптеках и новых разработках ученых? Чем так важны субстанции, как и сколько зарабатываем на экспорте белорусских препаратов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Тема лекарственной безопасности в топе на сегодня. Она поднимается фактически на всех уровнях, очень часто на уровне нашего Президента. Одна из последних новостей минувшей недели – это указ Президента, который обязывает импортеров регулировать цены в зависимости от курса доллара. Как это будет происходить на практике?

Сергей Литош, генеральный директор торгово-производственного предприятия «Белфармация»:

Новый указ внес изменения в уже действующий Указ Президента № 366, которой был подписан еще в 2005 году. Новая редакция направлена на большую справедливость при формировании цен. Если импортер при повышении курса валют увеличивает цену, то у него возникает обязанность в дальнейшем снижать цену при дестабилизации курса валют и снижения. Екатерина Забенько:

Это будет как-то контролироваться и кто это будет делать? Сергей Литош:

Контроль за ценами постоянно осуществляют как Комитет государственного контроля, МАРТ, Министерство здравоохранения, но обязанность импортера – эту задачу выполнять самостоятельно.

Екатерина Забенько:

То есть самоконтроль в первую очередь? Сергей Литош:

Да, в первую очередь это должен делать сам субъект хозяйствования. Екатерина Забенько:

Сегодня практически все белорусы и за пределами нашей страны знают ту дату – 5 октября – когда Президент своим решением, а потом и указом заморозил цены. Это в первую очередь касалось торговли. Я знаю, что «Белфармация» уже не первый год живет в режиме регулирования цен. Для вас контроль за ними – это больше правило, чем исключение.