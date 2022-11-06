«Цены на лекарства регулировались всегда». Гендиректор «Белфармации» рассказал, будут ли дорожать медикаменты
Чем мы лечимся и сколько это стоит? Что известно о ценах в аптеках и новых разработках ученых? Чем так важны субстанции, как и сколько зарабатываем на экспорте белорусских препаратов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Тема лекарственной безопасности в топе на сегодня. Она поднимается фактически на всех уровнях, очень часто на уровне нашего Президента. Одна из последних новостей минувшей недели – это указ Президента, который обязывает импортеров регулировать цены в зависимости от курса доллара. Как это будет происходить на практике?
Сергей Литош, генеральный директор торгово-производственного предприятия «Белфармация»:
Новый указ внес изменения в уже действующий Указ Президента № 366, которой был подписан еще в 2005 году. Новая редакция направлена на большую справедливость при формировании цен. Если импортер при повышении курса валют увеличивает цену, то у него возникает обязанность в дальнейшем снижать цену при дестабилизации курса валют и снижения.
Екатерина Забенько:
Это будет как-то контролироваться и кто это будет делать?
Сергей Литош:
Контроль за ценами постоянно осуществляют как Комитет государственного контроля, МАРТ, Министерство здравоохранения, но обязанность импортера – эту задачу выполнять самостоятельно.
Екатерина Забенько:
То есть самоконтроль в первую очередь?
Сергей Литош:
Да, в первую очередь это должен делать сам субъект хозяйствования.
Екатерина Забенько:
Сегодня практически все белорусы и за пределами нашей страны знают ту дату – 5 октября – когда Президент своим решением, а потом и указом заморозил цены. Это в первую очередь касалось торговли. Я знаю, что «Белфармация» уже не первый год живет в режиме регулирования цен. Для вас контроль за ними – это больше правило, чем исключение.
Сергей Литош:
Это действительно так. «Белфармация» в режиме регулирования цен работает с момента своего образования. Цены на лекарства регулировались всегда. И в суверенной Беларуси первый документ, ограничивающий надбавки на медикаменты, вышел уже в августе 1992 года. Регулировались цены и в Советском Союзе. Если посмотреть еще дальше, то упоминание об ограничении цен на лекарства есть в особых уставах, начиная с XIII века.
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