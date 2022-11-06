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«Даёте возможность людям вести бизнес». Лукашенко поздравил работников авиационной отрасли

06 ноября 2022 07:45
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Новости Беларуси. Мирного неба и новых успехов на земле и в воздухе. Такие пожелания помимо традиционных здоровья, счастья и благополучия адресовал Президент Беларуси работникам и ветеранам авиационной отрасли. Сегодня, 6 ноября, у них профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Даёте возможность людям вести бизнес». Лукашенко поздравил работников авиационной отрасли-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Выполняя сложные производственные задачи в складывающихся условиях, вы сохранили и продолжаете развивать очень нужную и важную для экономики страны отрасль, даете возможность людям вести бизнес, поддерживать контакты с родными и просто путешествовать. Гражданская авиация – это труд многих людей, настоящих профессионалов: пилотов, инженеров, диспетчеров, борт-проводников, специалистов наземных служб, которые ежедневно обеспечивают комфорт и безопасность перевозок, связывают города и страны.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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