«Даёте возможность людям вести бизнес». Лукашенко поздравил работников авиационной отрасли

Новости Беларуси. Мирного неба и новых успехов на земле и в воздухе. Такие пожелания помимо традиционных здоровья, счастья и благополучия адресовал Президент Беларуси работникам и ветеранам авиационной отрасли. Сегодня, 6 ноября, у них профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выполняя сложные производственные задачи в складывающихся условиях, вы сохранили и продолжаете развивать очень нужную и важную для экономики страны отрасль, даете возможность людям вести бизнес, поддерживать контакты с родными и просто путешествовать. Гражданская авиация – это труд многих людей, настоящих профессионалов: пилотов, инженеров, диспетчеров, борт-проводников, специалистов наземных служб, которые ежедневно обеспечивают комфорт и безопасность перевозок, связывают города и страны.