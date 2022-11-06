«От зелёнки до вакцин». Какие лекарства выпускают отечественные предприятия?
Чем мы лечимся и сколько это стоит? Что известно о ценах в аптеках и новых разработках ученых? Чем так важны субстанции, как и сколько зарабатываем на экспорте белорусских препаратов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ :
Вопросу лекарственной безопасности был посвящен совет, который Наталья Ивановна Кочанова собирала 14 октября, и там было озвучено, что в нашей стране на текущую пятилетку фармацевтическая отрасль определена как одна из прорывных точек роста промышленности. Что касается «Белмедпрепаратов», достаточно ли мощности, производственных площадок и сотрудников?
Ольга Якубицкая, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:
Производственные мощности нашего завода обеспечивают четыре производственные площадки, сертифицированные на соответствие правилам, надлежащей производственной практике. Мы производим сегодня от самых простых препаратов до сложных. Если сказать в простонародье: от зеленки до вакцин. Более 2,5 тысячи высокопрофессиональных специалистов готовы к выполнению самых сложных производственных задач. Мы благодарны Президенту нашей страны за беспрецедентные меры поддержки со стороны государства. Так, в рамках Указа № 174 нашим предприятием был реализован ряд крупнейших и значимых для страны проектов. В 2013 году было введено в эксплуатацию первое в Республике Беларусь современное производство отечественных противоопухолевых лекарственных препаратов с применением изоляторных технологий, которые по сей день отвечают самым жестким международным требованиям. Действующее производство противоопухолевых лекарственных препаратов загружено на 100 %. В настоящее время ведутся работы по созданию нового и современного производства противоопухолевых лекарственных препаратов.
Екатерина Забенько:
Когда вы говорите про противоопухолевые лекарственные препараты, я не могу не подключить нашего Павла Михайловича. Сегодня вас знают фактически во всем мире. Расскажите, как вы пришли к этому, думали ли когда-нибудь, что дорастете до таких масштабов?
Павел Бычковский, директор научно-технологического парка «Унитехпром БГУ»:
Предприятие «Унитехпром БГУ» – это предприятие комплекса БГУ, это научно-производственное предприятие. И в настоящее время у нас создано (по требованиям надлежащей производственной практики [GMP – good manufacturing practice] и евразийское GMP мы получили) несколько производственных участков. Это противоопухолевые субстанции, где мы совместно с «Белмедпрепаратами» принимаем участие и работаем, производим вместе по полному циклу, делаем субстанцию «Темозоломид», а в готовой форме это препарат «Темобел». Дальше у нас идет производство оригинальной лекарственной формы – это лекарственный препарат «Темодекс». Не только противоопухолевый, но и оригинальный кардиотропный препарат «Нитаргал». Совместно с «Белмедпрепаратами» по полному циклу мы производим. Это и есть вопросы в первую очередь национальной безопасности и лекарственного обеспечения.
Екатерина Забенько:
То есть вы в том числе заботитесь, чтобы мы минимизировали зависимость от других стран.
Павел Бычковский:
Современная политическая ситуация в настоящее время диктует условия, ну и не только в настоящее. Важно, чтобы были готовы производства лекарственных форм не только дженериков, но и оригинальных, чтобы в стране производились по полному циклу. Здесь важно, чтобы были единые походы, потому что в настоящее время есть сложности не только в разработке, но и в регистрации лекарственных средств, в выполнении доклинических и клинических испытаний, которые позволяли бы зарегистрировать препараты в стране. Что нужно кроме консолидации усилий и стремления коллективов? Еще нужно все-таки смотреть и на дизайн тех исследований, которые проводятся, и на доступность, потому что в западных странах на разработку одного препарата уходят десятилетия и сотни миллионов долларов. В наших государственных программах…
Екатерина Забенько:
Мы делаем то же самое, только быстрее и дешевле. Своя таблетка ближе к телу. В этом уверен Сергей Анатольевич. Судя по этому высказыванию, наверное, с импортозамещением у нас полный порядок не только по количеству, но и по качеству.
Сергей Казакевич, генеральный директор РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»:
Это отчасти соответствует действительности, но не совсем. Когда мы говорим о качестве лекарственного средства, нельзя применять такие оценочные подходы, как лучше качество или хуже. Качество лекарственного препарата может либо соответствовать требованиям нормативных документов, либо не соответствовать. В нашей стране создана достаточно жесткая система регистрации лекарственных средств, контроля качества, контроля за оборотом. В этой системе нет никаких поблажек для отечественных производителей, то есть белорусским препаратам со стороны регулятора снисхождения нет. Соответственно, качество у нас в стране что белорусских препаратов, которые есть на рынке, что импортных полностью соответствует всем нормам и стандартам. Когда мы говорим, что своя таблетка ближе к телу, мы говорим прежде всего о чем? Мы можем сказать, из чего она сделана, это гарантирует качество, мы знаем, кто и как сделал, это тоже гарантирует качество, как я уже говорил, качество либо есть, либо его нет. Но производство белорусского препарата – это не просто импортозамещение. Это и рабочие места для наших людей, это зарплата, которую они получают, это налоги, которые мы здесь платим. Главное – это лекарственная безопасность.
Екатерина Забенько:
Мы знаем, кому предъявить, если что-то с качеством не так?
Сергей Казакевич:
Безусловно. Мы готовы отвечать за качество.
Екатерина Забенько:
Можно ли говорить, сколько мы зарабатываем на экспорте? Есть ли какие-то цифры лекарств белорусских?
Сергей Казакевич:
В целом белорусская фармацевтическая промышленность за год экспортирует более 200 миллионов долларов США. Конечно, в этом объеме экспорта порядка 80 % – это экспорт организаций, которые входят в холдинг «Белфармпром». Это наши государственные предприятия, это основа нашей фармацевтической промышленности. Но организации негосударственной формы собственности в последние годы тоже активно развиваются и добавляют в нашу общую копилку.
Екатерина Забенько:
Правда ли, что появляется аналог какому-нибудь импортному лекарству либо препарату – и цена на него, соответственно, сразу снижается (я имею в виду на импортный товар)?
Сергей Казакевич:
Как правило, так и происходит. Мы регулярно анализируем состояние белорусского фармацевтического рынка, анализируем импортные поставки. И это один из главных подходов, как мы выбираем, за какие разработки браться. То есть мы выбираем самые импортируемые препараты и стараемся максимально быстро вывести на рынок аналоги.
Екатерина Забенько:
Серьезный стимул для производителей лекарств.
Сергей Казакевич:
Да. Как только появляется белорусский аналог, как правило, цена оригинального препарата падает. Учитывая, что цена на импортную продукцию значительно отличается, есть еще следующий момент. Вот пару примеров. Известный оригинальный препарат «Ксарелто», который в последние годы был у всех на слуху, был 2021 году время лидером продаж, а сегодня есть три белорусских аналога, благодаря этому объем продаж белорусского такого препарата (это три наименования) уже в два раза выше, чем продажа оригинального. И таких примеров у нас много. Мы вывели в 2020 году на волне пандемии целую линейку витамина D3 от профилактических доз до лечебных. Как раз спрос на такую продукцию очень сильно вырос. Сегодня половина упаковок всех витаминов D3, которые продаются в стране, – это белорусский витамин.
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