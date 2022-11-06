«От зелёнки до вакцин». Какие лекарства выпускают отечественные предприятия?

Чем мы лечимся и сколько это стоит? Что известно о ценах в аптеках и новых разработках ученых? Чем так важны субстанции, как и сколько зарабатываем на экспорте белорусских препаратов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ :

Вопросу лекарственной безопасности был посвящен совет, который Наталья Ивановна Кочанова собирала 14 октября, и там было озвучено, что в нашей стране на текущую пятилетку фармацевтическая отрасль определена как одна из прорывных точек роста промышленности. Что касается «Белмедпрепаратов», достаточно ли мощности, производственных площадок и сотрудников?

Ольга Якубицкая, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:

Производственные мощности нашего завода обеспечивают четыре производственные площадки, сертифицированные на соответствие правилам, надлежащей производственной практике. Мы производим сегодня от самых простых препаратов до сложных. Если сказать в простонародье: от зеленки до вакцин. Более 2,5 тысячи высокопрофессиональных специалистов готовы к выполнению самых сложных производственных задач. Мы благодарны Президенту нашей страны за беспрецедентные меры поддержки со стороны государства. Так, в рамках Указа № 174 нашим предприятием был реализован ряд крупнейших и значимых для страны проектов. В 2013 году было введено в эксплуатацию первое в Республике Беларусь современное производство отечественных противоопухолевых лекарственных препаратов с применением изоляторных технологий, которые по сей день отвечают самым жестким международным требованиям. Действующее производство противоопухолевых лекарственных препаратов загружено на 100 %. В настоящее время ведутся работы по созданию нового и современного производства противоопухолевых лекарственных препаратов. Екатерина Забенько:

Когда вы говорите про противоопухолевые лекарственные препараты, я не могу не подключить нашего Павла Михайловича. Сегодня вас знают фактически во всем мире. Расскажите, как вы пришли к этому, думали ли когда-нибудь, что дорастете до таких масштабов?

Павел Бычковский, директор научно-технологического парка «Унитехпром БГУ»:

Предприятие «Унитехпром БГУ» – это предприятие комплекса БГУ, это научно-производственное предприятие. И в настоящее время у нас создано (по требованиям надлежащей производственной практики [GMP – good manufacturing practice] и евразийское GMP мы получили) несколько производственных участков. Это противоопухолевые субстанции, где мы совместно с «Белмедпрепаратами» принимаем участие и работаем, производим вместе по полному циклу, делаем субстанцию «Темозоломид», а в готовой форме это препарат «Темобел». Дальше у нас идет производство оригинальной лекарственной формы – это лекарственный препарат «Темодекс». Не только противоопухолевый, но и оригинальный кардиотропный препарат «Нитаргал». Совместно с «Белмедпрепаратами» по полному циклу мы производим. Это и есть вопросы в первую очередь национальной безопасности и лекарственного обеспечения. Екатерина Забенько:

То есть вы в том числе заботитесь, чтобы мы минимизировали зависимость от других стран. Павел Бычковский:

Современная политическая ситуация в настоящее время диктует условия, ну и не только в настоящее. Важно, чтобы были готовы производства лекарственных форм не только дженериков, но и оригинальных, чтобы в стране производились по полному циклу. Здесь важно, чтобы были единые походы, потому что в настоящее время есть сложности не только в разработке, но и в регистрации лекарственных средств, в выполнении доклинических и клинических испытаний, которые позволяли бы зарегистрировать препараты в стране. Что нужно кроме консолидации усилий и стремления коллективов? Еще нужно все-таки смотреть и на дизайн тех исследований, которые проводятся, и на доступность, потому что в западных странах на разработку одного препарата уходят десятилетия и сотни миллионов долларов. В наших государственных программах… Екатерина Забенько:

Мы делаем то же самое, только быстрее и дешевле. Своя таблетка ближе к телу. В этом уверен Сергей Анатольевич. Судя по этому высказыванию, наверное, с импортозамещением у нас полный порядок не только по количеству, но и по качеству.

Сергей Казакевич, генеральный директор РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»:

Это отчасти соответствует действительности, но не совсем. Когда мы говорим о качестве лекарственного средства, нельзя применять такие оценочные подходы, как лучше качество или хуже. Качество лекарственного препарата может либо соответствовать требованиям нормативных документов, либо не соответствовать. В нашей стране создана достаточно жесткая система регистрации лекарственных средств, контроля качества, контроля за оборотом. В этой системе нет никаких поблажек для отечественных производителей, то есть белорусским препаратам со стороны регулятора снисхождения нет. Соответственно, качество у нас в стране что белорусских препаратов, которые есть на рынке, что импортных полностью соответствует всем нормам и стандартам. Когда мы говорим, что своя таблетка ближе к телу, мы говорим прежде всего о чем? Мы можем сказать, из чего она сделана, это гарантирует качество, мы знаем, кто и как сделал, это тоже гарантирует качество, как я уже говорил, качество либо есть, либо его нет. Но производство белорусского препарата – это не просто импортозамещение. Это и рабочие места для наших людей, это зарплата, которую они получают, это налоги, которые мы здесь платим. Главное – это лекарственная безопасность. Екатерина Забенько:

Мы знаем, кому предъявить, если что-то с качеством не так? Сергей Казакевич:

Безусловно. Мы готовы отвечать за качество. Екатерина Забенько:

Можно ли говорить, сколько мы зарабатываем на экспорте? Есть ли какие-то цифры лекарств белорусских? Сергей Казакевич:

В целом белорусская фармацевтическая промышленность за год экспортирует более 200 миллионов долларов США. Конечно, в этом объеме экспорта порядка 80 % – это экспорт организаций, которые входят в холдинг «Белфармпром». Это наши государственные предприятия, это основа нашей фармацевтической промышленности. Но организации негосударственной формы собственности в последние годы тоже активно развиваются и добавляют в нашу общую копилку.