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«Вот для этих счастливцев». В Марьиной горке для военных построили дом

06 ноября 2022 08:32
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Новости Беларуси. Череда подарков и открытий продолжается. По доброй традиции, накануне 7 ноября в Беларуси полно новоселий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Вот для этих счастливцев». В Марьиной горке для военных построили дом-1

Долгожданные квартиры к празднику заселяют семьи военнослужащих. Дом для них построили в Марьиной Горке. Именно там дислоцируется элитная 5-я отдельная бригада специального назначения. За последние годы для них реализован целый ряд инфраструктурных проектов. И вот дом на 60 квартир для служащих, имеющих семьи. Когда надежный тыл, воины-спецназовцы готовы еще больше работать на укрепление обороноспособности нашего государства.  

«Вот для этих счастливцев». В Марьиной горке для военных построили дом-4

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций:  
Когда дома стабильно, есть куда прийти, есть где отдохнуть, есть где заниматься детьми, воспитывать, то это ты уже по-другому относишься к службе. Вот для этих счастливцев сегодня вот этот жилищно-строительный кооператив мы завершили. Самое главное, наверное, во всем этом, что, как было указание главы государства – строить не более года. У нас в течение года этот кооператив «Парашютист» и получился. Сегодня в 5 бригаде для холостяков у нас шикарных два общежития, которые полностью обеспечивают размещение холостяков. Два общежития семейных. Это малосемейки, которыми мы также закрываем вопрос по размещению молодежи.  

«Вот для этих счастливцев». В Марьиной горке для военных построили дом-7

Как показала практика, благодаря создаваемым условиям в силах специальных операций наполовину больше людей стало оставаться на контрактную службу.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Вадим Денисенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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