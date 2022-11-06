«Вот для этих счастливцев». В Марьиной горке для военных построили дом

Долгожданные квартиры к празднику заселяют семьи военнослужащих. Дом для них построили в Марьиной Горке. Именно там дислоцируется элитная 5-я отдельная бригада специального назначения. За последние годы для них реализован целый ряд инфраструктурных проектов. И вот дом на 60 квартир для служащих, имеющих семьи. Когда надежный тыл, воины-спецназовцы готовы еще больше работать на укрепление обороноспособности нашего государства.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций:

Когда дома стабильно, есть куда прийти, есть где отдохнуть, есть где заниматься детьми, воспитывать, то это ты уже по-другому относишься к службе. Вот для этих счастливцев сегодня вот этот жилищно-строительный кооператив мы завершили. Самое главное, наверное, во всем этом, что, как было указание главы государства – строить не более года. У нас в течение года этот кооператив «Парашютист» и получился. Сегодня в 5 бригаде для холостяков у нас шикарных два общежития, которые полностью обеспечивают размещение холостяков. Два общежития семейных. Это малосемейки, которыми мы также закрываем вопрос по размещению молодежи.