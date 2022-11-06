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7 ноября пройдёт турнир по колке дров среди журналистов Беларуси

06 ноября 2022 08:06
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Новости Беларуси. К необычному турниру готовятся работники белорусских СМИ. Уже 7 ноября станет известно, в какой редакции самые сильные и ловкие кольщики дров. Представители массмедиа решили поддержать челлендж от Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

7 ноября пройдёт турнир по колке дров среди журналистов Беларуси-1

В сентябре в соцсетях появилось видео, где Александр Лукашенко заготавливает дрова на зиму. Он предложил поделиться этим топливом и с Европой. Журналисты решили не оставаться в стороне: на турнир заявлены десятки команд, в числе которых не только парни. Для девушек колун и топор – тоже главные инструменты для победы.  

7 ноября пройдёт турнир по колке дров среди журналистов Беларуси-4

В соревнованиях десятки правил и нюансов. Например, ширина получившегося полена должна быть не более десяти сантиметров. Если больше, то начисляются штрафные баллы и секунды.  

Чемпионат СМИ по колке дров. Идею кого из журналистов СТВ поддержал Лукашенко – читайте здесь.  

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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