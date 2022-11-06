7 ноября пройдёт турнир по колке дров среди журналистов Беларуси

Новости Беларуси. К необычному турниру готовятся работники белорусских СМИ. Уже 7 ноября станет известно, в какой редакции самые сильные и ловкие кольщики дров. Представители массмедиа решили поддержать челлендж от Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сентябре в соцсетях появилось видео, где Александр Лукашенко заготавливает дрова на зиму. Он предложил поделиться этим топливом и с Европой. Журналисты решили не оставаться в стороне: на турнир заявлены десятки команд, в числе которых не только парни. Для девушек колун и топор – тоже главные инструменты для победы.