«Цена зависит от сезона». Из чего складывается стоимость аренды квартир в Минске?
Арендодатели и арендаторы – эти две противоборствующие стороны всегда не могли найти между собой общего языка. Одним обязательно нужен квартирант, чтобы не пил, не курил, был без домашних животных и громко топающих детей. Вторые же в поиске мирового хозяина, чтобы тот прощал задержку квартплаты и не приходил без предупреждения. Но если посмотреть на этот вопрос все-таки с позиции хозяев жилья? О том, как быть им с нерадивыми арендаторами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Насколько сильно за последние пять лет изменилась стоимость аренды квартир в Минске?
Екатерина Щурок, сдает квартиры на сутки:
По-разному, ведь на самом деле цена зависит от сезона. Я так считаю, это лично мое мнение. Наверное, со мной коллеги согласятся, что, как правило, цена зависит от количества комнат, территориально где находится квартира, безусловно, и сезон. Все-таки сезон лета – это сезон отдыха, к нам приезжает много туристов.
Сергей Парчевский:
Самый распространенный вариант – все-таки однокомнатная, наверное, квартира для посуточной аренды?
Екатерина Щурок:
На самом деле, если это сезон, то распространенный вариант – это больше многокомнатные квартиры, двух-, трех- и более комнат.
Сергей Парчевский:
Стоимость их выросла? Например, давайте в условных единицах, даже если не в рублях. Или все-таки снизилась?
Екатерина Щурок:
Безусловно, где-то, наверное, придерживаемся одного диапазона плюс-минус. Озвучивать цену прямо?
Сергей Парчевский:
Да.
Екатерина Щурок:
Если это трехкомнатная квартира, допустим, несколько гостей по комнатам – это 50 условных единиц. То есть плюс-минус варьируется от того, как на рынке рост идет.
Сергей Парчевский:
За сутки 50 условных единиц?
Екатерина Щурок:
Да.
Сергей Парчевский:
В столице – это где-то в центральной части города?
Екатерина Щурок:
Естественно, цена варьируется всегда от расположения квартиры. Если это будут спальные какие-то районы…
Сергей Парчевский:
За 50, наверное, в центре все-таки не снимешь?
Екатерина Щурок:
Нет, это я говорю в среднем, то, что, как правило, пользуется спросом. Гости наши всегда хотят что-то подешевле, попроще, эконом, но при этом чтобы все было. Так не бывает. То есть если это хорошая цена, если мы хотим хорошую квартиру, где будет хорошее постельное белье, чисто, аккуратно, чтобы гости действительно отдохнули, то, конечно, цена будет соответствующая.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Екатерина, как долго вы находитесь в бизнесе такой краткосрочной аренды?
Екатерина Щурок:
Два года.
Алеся Лакина:
Вы сами сдаете или через агентство?
Екатерина Щурок:
Да, сама.
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