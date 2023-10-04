«Цена зависит от сезона». Из чего складывается стоимость аренды квартир в Минске?

Арендодатели и арендаторы – эти две противоборствующие стороны всегда не могли найти между собой общего языка. Одним обязательно нужен квартирант, чтобы не пил, не курил, был без домашних животных и громко топающих детей. Вторые же в поиске мирового хозяина, чтобы тот прощал задержку квартплаты и не приходил без предупреждения. Но если посмотреть на этот вопрос все-таки с позиции хозяев жилья? О том, как быть им с нерадивыми арендаторами, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Насколько сильно за последние пять лет изменилась стоимость аренды квартир в Минске?

Екатерина Щурок, сдает квартиры на сутки:

По-разному, ведь на самом деле цена зависит от сезона. Я так считаю, это лично мое мнение. Наверное, со мной коллеги согласятся, что, как правило, цена зависит от количества комнат, территориально где находится квартира, безусловно, и сезон. Все-таки сезон лета – это сезон отдыха, к нам приезжает много туристов. Сергей Парчевский:

Самый распространенный вариант – все-таки однокомнатная, наверное, квартира для посуточной аренды? Екатерина Щурок:

На самом деле, если это сезон, то распространенный вариант – это больше многокомнатные квартиры, двух-, трех- и более комнат. Сергей Парчевский:

Стоимость их выросла? Например, давайте в условных единицах, даже если не в рублях. Или все-таки снизилась? Екатерина Щурок:

Безусловно, где-то, наверное, придерживаемся одного диапазона плюс-минус. Озвучивать цену прямо? Сергей Парчевский:

Да.