«Наплыв гостей». Когда возрастает спрос на посуточную аренду квартир в Минске?

Арендодатели и арендаторы – эти две противоборствующие стороны всегда не могли найти между собой общего языка. Одним обязательно нужен квартирант, чтобы не пил, не курил, был без домашних животных и громко топающих детей. Вторые же в поиске мирового хозяина, чтобы тот прощал задержку квартплаты и не приходил без предупреждения. Но если посмотреть на этот вопрос все-таки с позиции хозяев жилья? О том, как быть им с нерадивыми арендаторами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Мы уже понимаем, что сезонность в посуточной аренде важна. Есть периоды, когда наплыв гостей, есть периоды, когда спад. Вообще, тенденция сейчас – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – в столице как идет, по возрастающей?