«Наплыв гостей». Когда возрастает спрос на посуточную аренду квартир в Минске?
Арендодатели и арендаторы – эти две противоборствующие стороны всегда не могли найти между собой общего языка. Одним обязательно нужен квартирант, чтобы не пил, не курил, был без домашних животных и громко топающих детей. Вторые же в поиске мирового хозяина, чтобы тот прощал задержку квартплаты и не приходил без предупреждения. Но если посмотреть на этот вопрос все-таки с позиции хозяев жилья? О том, как быть им с нерадивыми арендаторами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Мы уже понимаем, что сезонность в посуточной аренде важна. Есть периоды, когда наплыв гостей, есть периоды, когда спад. Вообще, тенденция сейчас – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – в столице как идет, по возрастающей?
Виктория Колосовская, специалист по недвижимости:
Мы говорим про посуточное или длительное?
Сергей Парчевский:
Давайте про посуточно.
Виктория Колосовская:
Про посуточно – она идет на спад, потому что время уже не летнее. В основном все заняты работой, учебой. Поэтому, как правило, это уже больше выходные дни, когда компании, пары снимают.
Сергей Парчевский:
Квартиры?
Виктория Колосовская:
Квартиры.
Сергей Парчевский:
То есть жители города Минска в выходные дни арендуют квартиру для того, чтобы уехать из дома?
Виктория Колосовская:
Посуточно обычно квартиры снимают для того, чтобы погулять компанией либо отдохнуть парой.
Сергей Парчевский:
Я думал, что в основном это туристы все-таки.
Виктория Колосовская:
Туристы в основном предпочитают гостиницы.