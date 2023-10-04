Не звонить и не договариваться. Что может насторожить в объявлении о сдаче жилья?
Арендодатели и арендаторы – эти две противоборствующие стороны всегда не могли найти между собой общего языка. Одним обязательно нужен квартирант, чтобы не пил, не курил, был без домашних животных и громко топающих детей. Вторые же в поиске мирового хозяина, чтобы тот прощал задержку квартплаты и не приходил без предупреждения. Но если посмотреть на этот вопрос все-таки с позиции хозяев жилья? О том, как быть им с нерадивыми арендаторами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Несмотря на то, что мы разговариваем больше со стороны арендодателя, понимаем прекрасно, что объявления о том, что сниму квартиру, встречаются реже, чаще – сдаю квартиру. Ирина, по вашему мнению, что человека должно насторожить в самом содержании такого объявления и уже не звонить, не ехать, не договариваться? Есть такие красные линии?
Ирина Шумская, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
С точки зрения того, кто хочет снять квартиру, необходимо учитывать то, что объявление обычно содержит очень краткие условия о том, где располагается квартира, ее метраж. Если это, допустим, несколько комнат, то указание на количество комнат, и стоимость аренды жилья от. То есть в данной ситуации, насколько я видела какие-то объявления, более какой-либо информации не содержится. Поэтому здесь необходимо исходить все-таки из личного общения. Необходимо позвонить по данному контактному телефону, пообщаться.
Сергей Парчевский:
Какой вопрос нужно обязательно задать?
Ирина Шумская:
Арендодателю?
Сергей Парчевский:
Да.
Ирина Шумская:
В данной ситуации я могу сказать о том, что поинтересоваться у арендодателя необходимо обо всем, что вас беспокоит. Абсолютно любые вопросы приемлемы, и у каждого они, соответственно, свои.
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