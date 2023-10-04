Не звонить и не договариваться. Что может насторожить в объявлении о сдаче жилья?

Арендодатели и арендаторы – эти две противоборствующие стороны всегда не могли найти между собой общего языка. Одним обязательно нужен квартирант, чтобы не пил, не курил, был без домашних животных и громко топающих детей. Вторые же в поиске мирового хозяина, чтобы тот прощал задержку квартплаты и не приходил без предупреждения. Но если посмотреть на этот вопрос все-таки с позиции хозяев жилья? О том, как быть им с нерадивыми арендаторами, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Несмотря на то, что мы разговариваем больше со стороны арендодателя, понимаем прекрасно, что объявления о том, что сниму квартиру, встречаются реже, чаще – сдаю квартиру. Ирина, по вашему мнению, что человека должно насторожить в самом содержании такого объявления и уже не звонить, не ехать, не договариваться? Есть такие красные линии?