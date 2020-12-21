«Цена кадки до метра – 16,5 рублей». В Минской области начали работать ёлочные базары

Новости Беларуси. В Минской области начали работать елочные базары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Продажи организовали во всех райцентрах и на территории лесничеств.

Одновременно с ярмарками проходит акция «Сохрани символ праздника». Чтобы сберечь деревья, белорусам предлагают покупать елки в кадках. После их можно будет сохранить до весны, а затем высадить на собственном подворье или во время «Недели леса».

Следует отметить, что эффект от акции уже ощущается. С каждым годом жители центрального региона покупают все меньше срубленных деревьев.

Алексей Апанасенок, лесничий пригородного лесничества Вилейского опытного лесхоза:

В прошлом году, допустим, продано было 62 кадки. Для этого года у нас есть не менее, чем на прошлый год – если будет потребность, спрос, продадим и больше. Цена кадки до метра – 16,5 рублей.