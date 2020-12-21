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«Цена кадки до метра – 16,5 рублей». В Минской области начали работать ёлочные базары

21 декабря 2020 14:04
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Новости Беларуси. В Минской области начали работать елочные базары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Продажи организовали во всех райцентрах и на территории лесничеств.

«Цена кадки до метра – 16,5 рублей». В Минской области начали работать ёлочные базары-1

Одновременно с ярмарками проходит акция «Сохрани символ праздника».

Чтобы сберечь деревья, белорусам предлагают покупать елки в кадках. После их можно будет сохранить до весны, а затем высадить на собственном подворье или во время «Недели леса».

«Цена кадки до метра – 16,5 рублей». В Минской области начали работать ёлочные базары-4

Следует отметить, что эффект от акции уже ощущается. С каждым годом жители центрального региона покупают все меньше срубленных деревьев.

«Цена кадки до метра – 16,5 рублей». В Минской области начали работать ёлочные базары-7

Алексей Апанасенок, лесничий пригородного лесничества Вилейского опытного лесхоза:
В прошлом году, допустим, продано было 62 кадки. Для этого года у нас есть не менее, чем на прошлый год – если будет потребность, спрос, продадим и больше. Цена кадки до метра – 16,5 рублей.

«Цена кадки до метра – 16,5 рублей». В Минской области начали работать ёлочные базары-10

Эдуард Фарина, начальник отдела лесного хозяйства Вилейского опытного лесхоза:
Штраф за незаконную рубку – до 50 базовых плюс размер ущерба и стоимость (одна базовая). Так как большая сумма, люди в основном приезжают в лесничества, покупают на месте.

«Цена кадки до метра – 16,5 рублей». В Минской области начали работать ёлочные базары-13

Чтобы не допустить незаконную вырубку деревьев, в лесах уже начали проводить рейды. Для проверки установлены стационарные и мобильные посты. А в некоторых местах работают фотоловушки.

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# Новый год # общество # Алексей Апанасенок # Эдуард Фарина # Фотофакт

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