«Цена кадки до метра – 16,5 рублей». В Минской области начали работать ёлочные базары

Новости Беларуси. В Минской области начали работать елочные базары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Продажи организовали во всех райцентрах и на территории лесничеств.
Новости Беларуси. В Минской области начали работать елочные базары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Продажи организовали во всех райцентрах и на территории лесничеств.
Одновременно с ярмарками проходит акция «Сохрани символ праздника».
Чтобы сберечь деревья, белорусам предлагают покупать елки в кадках. После их можно будет сохранить до весны, а затем высадить на собственном подворье или во время «Недели леса».
Следует отметить, что эффект от акции уже ощущается. С каждым годом жители центрального региона покупают все меньше срубленных деревьев.
Алексей Апанасенок, лесничий пригородного лесничества Вилейского опытного лесхоза:
В прошлом году, допустим, продано было 62 кадки. Для этого года у нас есть не менее, чем на прошлый год – если будет потребность, спрос, продадим и больше. Цена кадки до метра – 16,5 рублей.
Эдуард Фарина, начальник отдела лесного хозяйства Вилейского опытного лесхоза:
Штраф за незаконную рубку – до 50 базовых плюс размер ущерба и стоимость (одна базовая). Так как большая сумма, люди в основном приезжают в лесничества, покупают на месте.
Чтобы не допустить незаконную вырубку деревьев, в лесах уже начали проводить рейды. Для проверки установлены стационарные и мобильные посты. А в некоторых местах работают фотоловушки.
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