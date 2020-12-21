Трёхметровая фата и подкладка из конского волоса. Как воссоздают свадебный наряд 30-х годов

Новости Беларуси. Испокон веков по костюму можно было много чего сказать о человеке: богатый ли у него род, из каких краев и даже чем занимается. В узорах ткани знающие люди видели настоящее отражение истории, сообщили в программе «Центральный регион». А вершиной мастерства были, конечно, костюмы на особый случай. Например, свадебные.

По этим данным историки могут воссоздать множество фактов о бракосочетании того времени. Ведь у каждого региона свои свадебные традиции, а значит и костюм свой. Уникальный и интересный.

Свадебной модой в Клецком районе заинтересовались несколько лет назад, когда поняли, что местные «вясельные» обряды кардинально отличаются от гуляний в соседней местности. Чтобы сохранить свадебную самобытность края, энтузиасты начали записывать воспоминания старожилов о замужестве, браке, нарядах, которые шились для молодых. Так в районе появилось настоящая реконструкция свадебного образа прошлого.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Этот свадебный наряд воссоздавали по фотографии одной из местных жительниц. По крупицам и воспоминаниям мастера реконструировали способ пошива платья. Методом проб и ошибок также сделали все цветки на вороте. Останавливаться на достигнутом энтузиасты не планируют.

В свое время работа началась, конечно, с исследования. Нужно было понять, какая мода существовала в 30-х годах, какие были ткани. Для этого опрашивали местных бабушек и дедушек, искали данные в музеях. В погонях за достоверностью проводили даже рейды по заброшенным домам.

Там, в атмосфере словно замершего времени, отыскивали настоящие исторические сокровища. Например, несколько уникальных снимков, которые в итоге подтвердили догадки исследователей о тенденциях свадебного костюма. Не обошлось и без нескольких забавных фактах о предпочтениях тех годов.

Ольга Пилецкая, методист по народному творчеству Клецкого районного центра культуры:

Когда мы собрали много фотографий и начали рассматривать, это где-то 30-е годы, мы обратили внимание, сначала не могли понять. Вот фотографии собираются, видно, что в одном ателье (оно работало в Несвиже) один и тот же букет. Один и тот же, но разные пары. Не бывает такого, что они прямо с одним и тем же букетом приходят. Когда стали выяснять это, то оказалось, что там был уже готовый, красивый букет. Макет, искусственные цветы. Все молодожены с этим красивым букетом фотографировались. Вот такая необычная мода, когда выставляем свои платья, специально не покупаем живые цветы, не собираем их, а именно берем вот такой искусственный букет, как раньше.

Еще момент, например, была мода на белые перчатки. Люди настолько трепетно относились ко всему этому, что надевали белые перчатки, чтобы никто до невесты не дотрагивался, чтобы и он, и она были в белых перчатках. Это очень сакральные вещи.

Первый костюм, который мы воссоздали, 1937 года семьи Великевич. Крой примерно одинаковый во всех костюмах того года, у платьев. Мужской костюм воссоздать очень сложно, потому что технологии применялись не такие, как сейчас. Только Gucci, Armani остановились на этой технологии, дальше люксовые пиджаки мужские делаются, туда вставляется подкладка из конского волоса, все это укрепляется. Это очень сложно сделать, поэтому нам, можно сказать, достали из чердака такой костюм, который сделан с этой подкладкой. Мы его не восстанавливали, а просто взяли.

Платье пришлось с нуля. Сначала с костюмером анализировали все фотографии, крой. Присматривались, какая ткань была. Скорее всего, был шелк. Мы просчитывали подкладку, какой длины она была. Я ездила, подбирала. Визуально создавали такой эффект, как на фото. Отличалось то, что длина фаты три метра. Была мода фотографироваться с букетом, класть на пол вот эту фату трехметровую, а в центр класть цветы. Встречаются такие фотографии. Интересные истории рассказывают люди об этих снимках, у нас даже француженка жила.

Когда образ был собран, его начали воссоздавать. Подбирали ткань и бусины, старались соблюсти все условия кроя, чтобы получилось, будто из прошлого. Особенно интересной частью образа стала фата. Трехметровая, белоснежная. Считалось, чем она длиннее, тем счастливее будет у молодой жизнь.

Галина Ярош, костюмер Клецкого районного центра культуры:

Чтобы сделать фату, нужны были ткань, цветочки. Цветочки заготавливали заранее из бумаги. Потом, когда стали жить лучше, стали делать из ткани. Ткань накрахмаливали, чтобы она была плотная. При помощи специальных приспособлений делали красивые цветочки, скручивали их в букетики, а потом нашивали.

Складывали фату таким образом и собирали на две ниточки. Когда оно собралось, ниточки подтягиваются, чтобы было пышно. Сюда пришивали цветочки. Брали заранее заготовленные цветочки, а сначала везде, во всех свадебных нарядах, шел аспарагус. Это наше, Клецкое. Подкладывали сюда кусочки аспарагуса, наверх пришивали цветочки. Получалась такая фата.

Чтобы фату закрепить на голове, чтоб она не падала, когда ниточки собрались, сделали столько, сколько надо, закрепляли и сюда прикрепляли ленту. Потом, когда на голову надели, сзади ее завязали под фатой. Тогда фата сидела хорошо на голове, она не падала. Когда фата наденется на голову, получается, что рюшечка впереди и рюшечка сзади.

Цветочки и зеленые веточки аспарагуса – это тоже своеобразный символ. Например, считалось, что это растение, которым украшали наряд, должно было обязательно стоять в каждом доме как символ крепкого семейного счастья. Ухаживать за ним было непросто, а уж если цветок зацветал, это и вовсе считалось добрым знамением. А вот цветы на фате и вороте платьев были этакой частью девичника, когда подружки молодой собирались и помогали готовить ее к важному дню. К слову, каждый цветок изготавливали и красили вручную.

Ольга Пилецкая:

Для начала я изготавливала такие лекала, рисовала. Потом, чтобы не оставалось никаких отпечатков от карандаша или от ручки, просто прикалывала. Цветочек там состоит из нескольких цветочков, из трех таких. Один крупнее, чуть поменьше и самый маленький. И сейчас берем эту насадку. Эта насадка для того, чтобы сформировать на платье цветочки.

Работа кропотливая, быстро не сделаешь. Немного прокручиваем. Потом, чтобы сердцевинка сформировалась, вот так вдавливается. Бусинка, и вот так собираются цветочки. А затем эти цветочки аккуратно пришивались к платью. Платье же с подкладкой, чтобы это все было красиво и снаружи, и внутри.