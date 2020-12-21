Минздрав: уже более недели в некоторых регионах не увеличивается число пациентов с пневмонией

Новости Беларуси. Министр здравоохранения Беларуси рассказал, что уже более недели в некоторых регионах число пациентов с пневмонией не увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом фоне больницы, ранее перепрофилированные под оказание такой помощи, возвращаются к обычному режиму работы, в частности речь о Брестской, Витебской и Могилевской областях.

В общей статистике Минздрава уже более 175 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 1893 человека с коронавирусом, выписаны 1295. К сожалению, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1333 пациента с выявленным COVID-19.