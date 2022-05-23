Готовятся к лету. Уже больше 120 точек продажи плодоовощной продукции работают в Минске

Этой форме торговли у городских служб особое внимание. Соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, условий хранения и температурного режима также на контроле. Кроме того, в столице уже работает свыше 600 летних террас. К 1 июня их количество возрастет. А на трех водохранилищах – Цнянском, Дроздах и Комсомольском озере уже организована работа более 20 объектов торговли и общественного питания.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Можно попрыгать на батутах, покататься на детских горках, электровеломобилях и так далее. При этом спектр этих услуг будет расширяться, потому что, как мы видим, погодные условия еще не совсем соответствуют пляжному сезону. С открытием полноценного пляжного сезона услуг будет предоставлено значительно больше. Конечно, традиционно у нас активно работает плодоовощная торговля, расположены нестационарные объекты, палатки, павильоны, их в Минске работает 127, чтобы избежать очередей и в полной мере обеспечить наших граждан прохладительными напитками и мороженным.

Также работает более 16 пунктов проката для любителей активного отдыха. Предлагается теннисное оборудование и мячи.