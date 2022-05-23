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Готовятся к лету. Уже больше 120 точек продажи плодоовощной продукции работают в Минске

23 мая 2022 14:27
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Новости Беларуси. Свыше 120 точек продажи плодоовощной продукции заработали в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Готовятся к лету. Уже больше 120 точек продажи плодоовощной продукции работают в Минске-1

Этой форме торговли у городских служб особое внимание. Соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, условий хранения и температурного режима также на контроле. Кроме того, в столице уже работает свыше 600 летних террас. К 1 июня их количество возрастет. А на трех водохранилищах – Цнянском, Дроздах и Комсомольском озере уже организована работа более 20 объектов торговли и общественного питания.

Готовятся к лету. Уже больше 120 точек продажи плодоовощной продукции работают в Минске-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Можно попрыгать на батутах, покататься на детских горках, электровеломобилях и так далее. При этом спектр этих услуг будет расширяться, потому что, как мы видим, погодные условия еще не совсем соответствуют пляжному сезону. С открытием полноценного пляжного сезона услуг будет предоставлено значительно больше. Конечно, традиционно у нас активно работает плодоовощная торговля, расположены нестационарные объекты, палатки, павильоны, их в Минске работает 127, чтобы избежать очередей и в полной мере обеспечить наших граждан прохладительными напитками и мороженным.

Также работает более 16 пунктов проката для любителей активного отдыха. Предлагается теннисное оборудование и мячи.

# Торговля в Беларуси # общество # Елена Нагорная # Фотофакт

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