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Беларусь готовится к празднику: посмотрите, как украсили города к Новому году

20 декабря 2020 18:23
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Новости Беларуси. Красочный финал 2020 года. Белорусские города засияли праздничной иллюминацией. Радовать глаз сверкающие елки и не только по традиции будут до старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь готовится к празднику: посмотрите, как украсили города к Новому году-1

Мы подобрали для вас самые яркие моменты. Смотрите в видеоматериале.

# Новый год # общество # Фотофакт

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