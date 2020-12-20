Беларусь готовится к празднику: посмотрите, как украсили города к Новому году

Новости Беларуси. Красочный финал 2020 года. Белорусские города засияли праздничной иллюминацией. Радовать глаз сверкающие елки и не только по традиции будут до старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Красочный финал 2020 года. Белорусские города засияли праздничной иллюминацией. Радовать глаз сверкающие елки и не только по традиции будут до старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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