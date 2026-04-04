Целевое направление – находка для абитуриентов! Узнали о нюансах такого обучения

Александр Меженный, ведущий: Спасибо, что вы к нам пришли. В Год белорусской женщины это особенно приятно. Ну и, конечно же, вопрос у нас сегодня серьезный. Насколько целевое направление изменяет ситуацию в лучшую сторону? И почему мы опять к нему возвращаемся?

Целевое обучение – это не просто тренд времени. Это настоящая находка для тех, кто стремится получить высшее образование, обеспечить себе профессиональный и личностный рост. И о нюансах такого обучения поговорим с нашей гостьей. В студии «Нового утра» Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:

Целевое направление и обучение по целевому направлению – это сегодня важно. И важность целевого обучения возрастает с каждым годом. Почему? Наверное, потому что целевое обучение – это определенные гарантии. Гарантии для ребенка, который поступает на данных условиях на обучение. Гарантии для организаций – заказчиков кадров, которые находят этого абитуриента и дают ему такую возможность поступить по целевому направлению. Это определенная уверенность, это более практико-ориентированное обучение. Это обучение с мыслью о том, где и с кем я дальше буду работать, на что я могу рассчитывать, как я могу распределить свои силы.

Какие нововведения ждут целевиков? О деталях вступительной кампании говорили эксперты.

Юлия Самусенко, ведущая:

А как вы оцениваете готовность предприятий, допустим, Минска к долгосрочному планированию кадровых потребностей?

Ольга Смирнова:

Предприятия готовы к этому на 100 %, и мы знаем об этом не понаслышке, поскольку комитет по образованию Мингорисполкома работает в тесной связке с предприятиями – заказчиками кадров, с теми организациями, которые управляют данными объединениями, данными предприятиями. В тесной связке с отдельными предприятиями работают наши учреждения среднего специального образования. И под заказ данных учреждений мы открываем новые специальности, новые квалификации. Мы формируем ту контрольную цифру приема, которая востребована нашими организациями – заказчиками кадров. И в том числе мы формируем контрольную цифру приема на условиях целевой подготовки.