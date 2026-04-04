Около тысячи активистов БРСМ присоединились к молодежному субботнику в Минске

Работы по благоустройству ведутся уже сейчас. В Минске сегодня, 4 апреля, около тысячи студентов присоединились к трудовому десанту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они приводят в порядок скверы, городские парки, оживленные улицы и дворы. Для эффективной работы коммунальные службы обеспечили молодежь необходимым инвентарем. Наводить чистоту там, где живешь и учишься, ребята стараются регулярно.

Евгения Лялихова, студентка Белорусской государственной академии связи:

Каждую неделю мы проводим мероприятия по уборке территории, а именно подметание дворов, покраска заборов. Это здорово, что БРСМ делает такие мероприятия по всему району, городу. И здорово, что мы делаем наш город чище, ярче, веселее.