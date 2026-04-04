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Около тысячи активистов БРСМ присоединились к молодежному субботнику в Минске

04 апреля 2026 11:33
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Работы по благоустройству ведутся уже сейчас. В Минске сегодня, 4 апреля, около тысячи студентов присоединились к трудовому десанту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около тысячи активистов БРСМ присоединились к молодежному субботнику в Минске-2

Они приводят в порядок скверы, городские парки, оживленные улицы и дворы. Для эффективной работы коммунальные службы обеспечили молодежь необходимым инвентарем. Наводить чистоту там, где живешь и учишься, ребята стараются регулярно.

Около тысячи активистов БРСМ присоединились к молодежному субботнику в Минске-4

Евгения Лялихова, студентка Белорусской государственной академии связи:
Каждую неделю мы проводим мероприятия по уборке территории, а именно подметание дворов, покраска заборов. Это здорово, что БРСМ делает такие мероприятия по всему району, городу. И здорово, что мы делаем наш город чище, ярче, веселее.

Около тысячи активистов БРСМ присоединились к молодежному субботнику в Минске-6

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Такие акции проходят на регулярной основе в рамках трудовых инициатив задела. Уже на протяжении проходящего месяца ребята активно выходят, вместе приводят порядок, наводят порядок и действительно вносят свой неоценимый вклад в благоустройство нашей столицы.

# Субботники в Беларуси # Молодежь Беларуси # БРСМ

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