В Минске навели порядок во дворе общежития, где вскоре появится новый детский комплекс

В ходе субботника в Минске также навели порядок во дворе общежития, где вскоре появится новый детский комплекс. Проект станет наглядным примером успешного взаимодействия жильцов, городской власти и предприятия «Минскхлебпром» – именно в его ведении находится дом, в котором живут около 300 детей. Их родители и выступили с гражданской инициативой: обустроить на улице Якубовского детский комплекс. И работы здесь начались уже сегодня, 4 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Забелло, генеральный директор «Минскхлебпрома»: Приятно, когда слышен детский голос в общежитии, когда на этажах стоят детские коляски. Это радует. Значит, живет страна, живет предприятие. Мы с удовольствием поддержали эту инициативу. И кроме вот этой детской площадки, мы проводим капитальный ремонт общежития и наружную тепловую реабилитацию.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

В течение летнего периода, я думаю, это будет не очень продолжительный период, но мы сможем здесь уже преобразовать двор, организовать по-настоящему достойный отдых и возможность хорошо проводить время родителям с детьми. Здесь у нас есть общежитие медиков рядом, поэтому, я думаю, такая площадка будет востребована. Ну а сегодня мы все вместе решили навести здесь порядок. Уже в ближайшее время начнутся работы по установке оборудования.

В Минске реализуют около 40 гражданских инициатив. Большинство проектов направлено на создание дополнительных комфортных условий для детей во дворах – модернизацию и обновление игровых площадок.