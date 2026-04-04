«Инженеры будущего» – более 160 школьников и студентов выступили в финале республиканского конкурса
Алина Трус, корреспондент:
Здесь собрались будущие инженеры. Более 160 школьников и студентов выступили в финале республиканского конкурса. Лучшие представят нашу страну на международной арене.
Ростислав Свечников выбрал искусственный интеллект. Он отлично разбирается в программировании, пишет коды и с легкостью решает даже самые сложные задачи. О конкурсе узнал недавно и сразу решил поучаствовать. Как итог – второе место. В планах поучаствовать и на международной олимпиаде. Она состоится в августе в Казахстане.
Ростислав Свечников, учащийся Лицея им. Ф.Э. Дзержинского БГУ:
Искусственный интеллект – в основном это математика. Математикой я занимаюсь с 5 класса, поэтому меня именно это заинтересовало. Я, в принципе, хотел пойти в IT. Ну, это сейчас мейнстрим, очевидно. И я думаю, что это очень перспективное направление.
Евгений Шкумат тоже интересуется новыми технологиями. Преуспевает в математике и информатике. Юный программист сумел проявить себя уже в отборочном туре. Результат финала – почетное третье место.
Евгений Шкумат, учащийся Лицея им. Ф.Э. Дзержинского БГУ:
Отборочный этап, чтобы прийти сюда, там нужно было написать модель, которая бы распознавала эмоции по картинке лица. Вот тогда написал свою модель и занял первое место. Это и правда интересно. Кроме того, для меня каждая олимпиада – это прям очень быстрый рост, потому что ты начинаешь активно готовиться, твой уровень знаний прям сильно растет.
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В течение трех дней юные инженеры соревновались в 11 передовых направлениях. Веб-технологии, графический дизайн, дополненная виртуальная реальность, архитектура и дизайн, сетевое проектирование, электроника. И это только часть номинаций. Ребята применяли теорию на практике, где-то даже проводили опыты.
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