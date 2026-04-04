«Инженеры будущего» – более 160 школьников и студентов выступили в финале республиканского конкурса

Алина Трус, корреспондент:

Здесь собрались будущие инженеры. Более 160 школьников и студентов выступили в финале республиканского конкурса. Лучшие представят нашу страну на международной арене. Ростислав Свечников выбрал искусственный интеллект. Он отлично разбирается в программировании, пишет коды и с легкостью решает даже самые сложные задачи. О конкурсе узнал недавно и сразу решил поучаствовать. Как итог – второе место. В планах поучаствовать и на международной олимпиаде. Она состоится в августе в Казахстане.

Ростислав Свечников, учащийся Лицея им. Ф.Э. Дзержинского БГУ:

Искусственный интеллект – в основном это математика. Математикой я занимаюсь с 5 класса, поэтому меня именно это заинтересовало. Я, в принципе, хотел пойти в IT. Ну, это сейчас мейнстрим, очевидно. И я думаю, что это очень перспективное направление. Евгений Шкумат тоже интересуется новыми технологиями. Преуспевает в математике и информатике. Юный программист сумел проявить себя уже в отборочном туре. Результат финала – почетное третье место.