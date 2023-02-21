«Целенаправленная накачка страха». Почему некоторые поляки и литовцы боятся безвиза?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Илья Бегун, политический аналитик.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Президент говорит, что создаются условия, приезжайте, возвращайтесь назад, ответьте по закону, а если кто-то чист перед законом, то живи спокойно мирной жизнью. В свою квартиру, которую ты закрыл на ключ, и живешь там на птичьих правах. Поэтому нужно хорошенько подумать. И те инициативы, которые делает Беларусь относительно своих людей, что говорит Президент, что мы реально делаем в законодательной сфере – это сильный посыл. Я думаю, что людям, которые ошиблись, по каких-то причинам уехали, надо возвращаться, потому что где родился, на той земле и пригодился. Юлия Бешанова, ведущая:

Как настроение с той стороны?

Илья Бегун, политический аналитик:

Есть у людей и в Польше, и в Балканских странах, Прибалтике опасения. Люди не понимают, как это работает. Они пока еще не понимают. Даже если они сомневающиеся, то какой они выберут источник информации? БелТА? Вряд ли. Они будут читать пока что все те же информационные ресурсы, может быть, в том числе поглядывать на прогосударственные. Но их накачивают страхом. Им будут любой случай, который сейчас происходит, подавать как режим репрессирует и так далее. Юлия Бешанова:

То есть целенаправленная накачка страха? Илья Бегун:

Потому что, во-первых, это финансирование. Каждая тысяча человек – это, условно, миллион долларов для финансирования штабов Польши в Литве. Точными цифрами сейчас не буду апеллировать, потому что бухгалтерию не смотрел, но эти цифры немаленькие. Чем больше их там, тем больше финансирования выделяется. Чем больше их вернется в Беларусь, тем больше они сами начнут развенчивать этот миф. Получается, у нас почти 400 тысяч человек из Польши, Литвы и Латвии съездили в Беларусь по безвизу. Они снимают видео в TikTok, которые ломают мозг.

Юлия Бешанова:

А почему так боятся этого безвиза? Илья Бегун:

Потому что он показывает правду, что люди приезжают, даже поляки. Видел видео с надменностью: «Вот, тут этот белорусский «Макдональдс». Они приехали – семья с детьми. Зашли, купили. По итогу там все то же самое, плюс-минус. Легкая надменность, но все равно. Им показали, что все плохо, что ушел «Макдональдс», а они приехали – все так же. Юлия Бешанова:

Все работает.