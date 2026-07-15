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В Германии зафиксирован рекордный рост отказов от военной службы

15 июля 2026 06:12
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В Германии зафиксирован рекордный рост отказов от военной службы: за первое полугодие около 6 тысяч граждан официально отказались служить в армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии зафиксирован рекордный рост отказов от военной службы-2

Это вдвое больше показателей всего 2025 года. Рост пацифистских настроений связан с обострением международной обстановки и новым законом о призыве, который обязывает всех совершеннолетних юношей проходить медкомиссию. При нехватке добровольцев власти могут вернуть частичную обязательность службы.

# Германия

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