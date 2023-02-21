Наталля Качанава наведала адно з найбольш перспектыўных прадпрыемстваў-экспарцёраў Мінска

Спікер верхняй палаты парламента не толькі пабывала на вытворчасці, але і пагутарыла з работнікамі. Людзі і тэхніка тут працуюць з вялікай эфектыўнай аддачай для эканомікі нашай краіны. У канструктыўны дыялог уключыліся як маладыя спецыялісты, так і вопытныя супрацоўнікі. Іх цікавілі пытанні забеспячэння мінчан артэзіянскай вадой, нюансы партыйнага будаўніцтва, заканатворчыя працэсы. Не абышлі ўвагай усё, чым зараз жыве сучасная вытворчасць.

Ігар Шустаў, генеральны дырэктар прадпрыемства:

Еще в прошлые годы была проведена модернизация, модернизация на наших предприятиях никогда не останавливается – это постоянный процесс. Это внедрение нового оборудования, энергосберегающих технологий, прогрессивных, это научные разработки. Мы не стоим на месте, потому что прогресс и новации – это наша перспектива. Наша продукция известна во всем мире, на всех континентах. И в Австралии, и в Америке, и в Африке. С учетом специфики современной мы планируем развивать наше присутствие на Африканском континенте, в Азии, Шри-Ланке, Вьетнаме, Китае. Естественно, это многократное увеличение поставок.