Международный детский музыкальный конкурс продолжается на «Славянском базаре в Витебске»

Более 300 мероприятий на 30 площадках! Чем запомнился первый день юбилейного «Славянского базара»?

14 июля в Витебске особенный день. На протяжении всего года северный город был в ожидании уникального фестиваля, который уже давно стал символом взаимопонимания народов и так полюбился разным поколениям.