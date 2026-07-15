Международный детский музыкальный конкурс продолжается на «Славянском базаре в Витебске»

В Витебске продолжается XXXV «Славянский базар». Торжественное открытие Международного фестиваля искусств состоится завтра, 16 июля, однако в городе над Двиной уже сейчас происходит множество событий. Так, сегодня – второй день детского музыкального конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юные вокалисты из 19 стран представят песни славянских авторов в сопровождении оркестра имени Михаила Финберга. Накануне участники исполняли саундтреки из фильмов и мультфильмов. Представительница Беларуси Елизавета Цуприк получила высший балл от жюри.
Сегодня, 15 июля, в Летнем амфитеатре пройдет церемония поднятия флага фестиваля. Кульминацией вечера станет программа «Танцуй, славянская душа!». Для гостей фестиваля также выступят Олег Газманов и Таисия Повалий.
Более 300 мероприятий на 30 площадках! Чем запомнился первый день юбилейного «Славянского базара»?