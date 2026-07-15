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Международный детский музыкальный конкурс продолжается на «Славянском базаре в Витебске»

15 июля 2026 06:06
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В Витебске продолжается XXXV «Славянский базар». Торжественное открытие Международного фестиваля искусств состоится завтра, 16 июля, однако в городе над Двиной уже сейчас происходит множество событий. Так, сегодня – второй день детского музыкального конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный детский музыкальный конкурс продолжается на «Славянском базаре в Витебске»-2

Юные вокалисты из 19 стран представят песни славянских авторов в сопровождении оркестра имени Михаила Финберга. Накануне участники исполняли саундтреки из фильмов и мультфильмов. Представительница Беларуси Елизавета Цуприк получила высший балл от жюри.

Сегодня, 15 июля, в Летнем амфитеатре пройдет церемония поднятия флага фестиваля. Кульминацией вечера станет программа «Танцуй, славянская душа!». Для гостей фестиваля также выступят Олег Газманов и Таисия Повалий.

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# Славянский базар в Витебске

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