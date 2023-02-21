«Рушится взаимодействие между людьми». Чем может обернуться закрытие пунктов пропуска для самих же поляков?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Илья Бегун, политический аналитик. Юлия Бешанова, ведущая:

Поговорить сегодня хотелось бы о теме, которая, наверное, занимает первые полосы и строчки всех СМИ Беларуси и европейских в том числе. Громкой новостью стало закрытие Польшей пункта пропуска Бобровники. Поляки это объяснили соображениями национальной безопасности, и вчера стало известно о том, что уже сегодня закрывают последний пункт пропуска грузового транспорта. Какие последствия таких решений Польши мы можем ощутить на себе?

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мое мнение такое, что здесь явное неуважение польского руководства прежде всего к своим гражданам. Я сегодня ехал в Минск, и мы знаем, что 60-километровая очередь стоит на этом пункте пропуска. Юлия Бешанова:

Но там же не только белорусские машины стоят. Игорь Гедич:

Да, там не только белорусские машины, там Европейского союза стоят машины. Естественно, экономическая составляющая, движение, логистика, которая осуществлялась между Польшей и нашим Союзным государством через Беларусь. Естественно, эти логистические цепочки будут рушиться, и это проблема. Мы знаем, что появились крюки такие, которые нужно объезжать через литовскую границу, чтобы попасть в Белосток. В частности, если я выходец из Гродно и проживаю там, я знаю, какие там проблемы. Люди, конечно, в том числе и белорусы относятся к этому неоднозначно. В любом случае, 200 километров – лишний крюк через перевалку – это для людей определенная нагрузка. Юлия Бешанова:

И время, и деньги.

Игорь Гедич:

Я бы хотел обратить внимание на то, что мы ведь отвечаем – ключевая вещь. И люди должны понимать, мы ведь ответные меры предпринимаем. Юлия Бешанова:

Мы ответили на Бобровники. Насколько это было болезненно для поляков? Игорь Гедич:

Мы не угрожали никогда Польше ни в каком отношении. Мы всегда говорим: мы не претендуем ни на Белосток, мы не претендуем ни на Вильнюс. Мы хотим жить в добрососедстве, но, к сожалению, если вспомнить еще миграционный кризис, который был, мы знаем, кто первый закрывал переходы и больше не открывали. Поэтому эта польская элита, этот нарратив, который транслирует партия «Право и справедливость», она антигуманная и в том числе ведет свою политику, не учитывая мнения обыкновенных простых людей. Я встречаюсь в интернете с мнением простых поляков, проживающих в Белостоке. Ведь рушится взаимодействие между людьми, экономические отношения, меньше покупателей в Белостоке. Кстати говоря, и меньше покупателей-поляков будет на нашей территории – это тоже влияет. Поэтому, к сожалению, это продолжение такое, закусили удила и продолжаем делать так, чтобы каким-то образом насолить и нам, белорусам, и в то же время своим обыкновенным гражданам, которые, я думаю, не поддерживают.

Юлия Бешанова:

Они стали заложниками этой игры? Игорь Гедич:

Да, в какой-то степени. Их никто не спрашивает. Я не видел опросов польского общественного мнения, закрывать нам или нет. Но подавляющее большинство простых поляков, я в этом убедился несколько лет назад, 2018-2019 год. Это абсолютно дружелюбная нация, которая хочет жить в добрососедстве, приезжать друг к другу в гости и в общем-то жить обыкновенной жизнью, не опасаясь каких-то телодвижений соседа. Если даже посмотреть еще немножко раньше, то режим чрезвычайного положения на границе польской не снят. Там все-таки запрет работы прессы. Юлия Бешанова:

То есть по-прежнему все в такой секретности? Илья Бегун: у поляков в крови манипуляция политикой, реваншистские настроения и попытка отомстить Германии – подробности.