«Рушится взаимодействие между людьми». Чем может обернуться закрытие пунктов пропуска для самих же поляков?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Илья Бегун, политический аналитик.
Юлия Бешанова, ведущая:
Поговорить сегодня хотелось бы о теме, которая, наверное, занимает первые полосы и строчки всех СМИ Беларуси и европейских в том числе. Громкой новостью стало закрытие Польшей пункта пропуска Бобровники. Поляки это объяснили соображениями национальной безопасности, и вчера стало известно о том, что уже сегодня закрывают последний пункт пропуска грузового транспорта. Какие последствия таких решений Польши мы можем ощутить на себе?
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мое мнение такое, что здесь явное неуважение польского руководства прежде всего к своим гражданам. Я сегодня ехал в Минск, и мы знаем, что 60-километровая очередь стоит на этом пункте пропуска.
Юлия Бешанова:
Но там же не только белорусские машины стоят.
Игорь Гедич:
Да, там не только белорусские машины, там Европейского союза стоят машины. Естественно, экономическая составляющая, движение, логистика, которая осуществлялась между Польшей и нашим Союзным государством через Беларусь. Естественно, эти логистические цепочки будут рушиться, и это проблема. Мы знаем, что появились крюки такие, которые нужно объезжать через литовскую границу, чтобы попасть в Белосток. В частности, если я выходец из Гродно и проживаю там, я знаю, какие там проблемы. Люди, конечно, в том числе и белорусы относятся к этому неоднозначно. В любом случае, 200 километров – лишний крюк через перевалку – это для людей определенная нагрузка.
Юлия Бешанова:
И время, и деньги.
Игорь Гедич:
Я бы хотел обратить внимание на то, что мы ведь отвечаем – ключевая вещь. И люди должны понимать, мы ведь ответные меры предпринимаем.
Юлия Бешанова:
Мы ответили на Бобровники. Насколько это было болезненно для поляков?
Игорь Гедич:
Мы не угрожали никогда Польше ни в каком отношении. Мы всегда говорим: мы не претендуем ни на Белосток, мы не претендуем ни на Вильнюс. Мы хотим жить в добрососедстве, но, к сожалению, если вспомнить еще миграционный кризис, который был, мы знаем, кто первый закрывал переходы и больше не открывали. Поэтому эта польская элита, этот нарратив, который транслирует партия «Право и справедливость», она антигуманная и в том числе ведет свою политику, не учитывая мнения обыкновенных простых людей. Я встречаюсь в интернете с мнением простых поляков, проживающих в Белостоке. Ведь рушится взаимодействие между людьми, экономические отношения, меньше покупателей в Белостоке. Кстати говоря, и меньше покупателей-поляков будет на нашей территории – это тоже влияет. Поэтому, к сожалению, это продолжение такое, закусили удила и продолжаем делать так, чтобы каким-то образом насолить и нам, белорусам, и в то же время своим обыкновенным гражданам, которые, я думаю, не поддерживают.
Юлия Бешанова:
Они стали заложниками этой игры?
Игорь Гедич:
Да, в какой-то степени. Их никто не спрашивает. Я не видел опросов польского общественного мнения, закрывать нам или нет. Но подавляющее большинство простых поляков, я в этом убедился несколько лет назад, 2018-2019 год. Это абсолютно дружелюбная нация, которая хочет жить в добрососедстве, приезжать друг к другу в гости и в общем-то жить обыкновенной жизнью, не опасаясь каких-то телодвижений соседа. Если даже посмотреть еще немножко раньше, то режим чрезвычайного положения на границе польской не снят. Там все-таки запрет работы прессы.
Юлия Бешанова:
То есть по-прежнему все в такой секретности?
Илья Бегун: у поляков в крови манипуляция политикой, реваншистские настроения и попытка отомстить Германии – подробности.
Игорь Гедич:
Да, в определенной степени. Там силовые структуры могут творить все, что хотят. Мы видим и отношение польской власти, польских пограничников к беженцам. Мы знаем о том, что регулярно наши пограничные службы находят людей, погибших на границе, которых перетаскивают, выталкивают через калитки для животных через польскую стену. Эти недружественные шаги продолжают иметь место. Тем более, сегодня польский МИД заявил, что рассматривается возможность полного закрытия. Поэтому я не исключаю таких движений, потому что мроя польской элиты относительно Восточных Кресов существует. Еще в 2017 году на электричках появились карты Речи Посполитой, где Западная Беларусь и Западная Украина входят в состав Речи Посполитой. Эти мечты, к сожалению, имеют место быть у польской элиты. А свой народ они не спрашивают, но и, естественно, пытаются ущемить нас, вызвать у белорусов какое-то отторжение. Но я хотел бы обратить внимание, по-моему, понимание этого есть. Самое главное, что мы делаем ответные шаги, мы никогда в инициативном порядке ничего не закрывали и не угрожали.
Подписывайтесь на нас в Telegram!