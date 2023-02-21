Политический аналитик о Польше: это послушный червяк, преданный США, который захватывает всю экономику Европы

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Илья Бегун, политический аналитик.

Илья Бегун, политический аналитик:

У поляков своя политика реваншистская, но при этом она основана не на единстве Европейского союза. Поляки хотят доминировать в Европейском союзе. У них есть определенная база промышленная для этого, они пострадали в некотором роде меньше всего, потому что как раз момент, когда был взрыв ниток «Северного потока», у них, на удивление, в этот момент открылась нитка с Норвегией. Юлия Бешанова, ведущая:

Совпадения и случайности бывают. Илья Бегун:

Случайное совпадение, да. Здесь даже больше не Соединенные Штаты, как некоторые говорят, а именно Норвегия и Британия заинтересованы в этом вопросе как основные экспортеры того же газа. В Европейский союз, кстати, Норвегия экспортирует больше, чем Соединенные Штаты, если посмотреть по цифрам. Поэтому поляки ведут свою собственную политику, они укрепляются. Они думают, что у них партнер в Соединенных Штатах, хотя по факту все тот же сателлит они. Им не нужен Евросоюз, им Евросоюз нужен только как дойная корова, куда они будут сбывать, это придаток. Придаток Европейского союза, Польши, Речи Посполитой – вся остальная Европа – вот политика поляков.