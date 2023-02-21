Политический аналитик о Польше: это послушный червяк, преданный США, который захватывает всю экономику Европы

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Илья Бегун, политический аналитик.
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Илья Бегун, политический аналитик.
Илья Бегун, политический аналитик:
У поляков своя политика реваншистская, но при этом она основана не на единстве Европейского союза. Поляки хотят доминировать в Европейском союзе. У них есть определенная база промышленная для этого, они пострадали в некотором роде меньше всего, потому что как раз момент, когда был взрыв ниток «Северного потока», у них, на удивление, в этот момент открылась нитка с Норвегией.
Юлия Бешанова, ведущая:
Совпадения и случайности бывают.
Илья Бегун:
Случайное совпадение, да. Здесь даже больше не Соединенные Штаты, как некоторые говорят, а именно Норвегия и Британия заинтересованы в этом вопросе как основные экспортеры того же газа. В Европейский союз, кстати, Норвегия экспортирует больше, чем Соединенные Штаты, если посмотреть по цифрам. Поэтому поляки ведут свою собственную политику, они укрепляются. Они думают, что у них партнер в Соединенных Штатах, хотя по факту все тот же сателлит они. Им не нужен Евросоюз, им Евросоюз нужен только как дойная корова, куда они будут сбывать, это придаток. Придаток Европейского союза, Польши, Речи Посполитой – вся остальная Европа – вот политика поляков.
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Да, кстати говоря, то, что Евросоюз им не нужен. У них до сих пор своя валюта – злотые. Это тоже отношение к Европейскому союзу, это независимость, это они стараются быть менее зависимыми.
Юлия Бешанова:
Почему Польше позволили такую проводить политику?
Игорь Гедич:
Во-первых, я думаю, что есть гегемон мировой, который себя считает гегемоном – Соединенные Штаты Америки. Они заинтересованы не в крепком Европейском союзе, они заинтересованы в слабом Европейском союзе, а Польша как раз является тем червяком в яблоке, который портит общую канву стройности и экономическую состоятельность Европейского союза, ведь мы знаем, кто там является локомотивами. Это Германия, Франция, Испания. Англия уже нет, поэтому она и выполняет роль. Черчилль когда-то говорил, что она гиена Европы. Они продолжают этой роли соответствовать и разрушать крепость Евросоюза. В чем мы, может быть, в какой-то степени не очень будем ее ругать.
Илья Бегун:
Местоположение, они пользуются фактически этим местоположением и этой стратегией от моря до моря. Почему им так важно выйти на Черное море? В этом случае они географически отрезают все сухопутные пути между Западной и Восточной Европой. Фактически контролируют весь транзит – это уже определенная финансовая составляющая, но плюс это политическая составляющая, что ты можешь ставить условия тем и тем – это является очень опасным моментом. Почему им так активно нужна западная часть Украины, почему у них эти сумасшедшие мысли про выход на Одессу в том числе? Потому что им нужен полный контроль всего процесса. Они послушный червяк, преданный Соединенным Штатам, захватывают, по сути, всю экономику Европы.
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