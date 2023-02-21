Як ткуць ірландскія карункі ў Крупскім раёне? Майстры падзяліліся сакрэтамі старажытных рамёстваў

Вырабы з дрэва, саломкі і лазы. Унікальныя аўтэнтычныя рэчы ручной працы ствараюць у Крупскім раённым доме рамёстваў. Мясцовыя майстры ведаюць сакрэты старажытнага рукадзелля. Яны адраджаюць самабытнае мастацтва продкаў, развіваюць і перадаюць маладому пакаленню. Многія з іх уваходзяць у клуб майстроў народнай творчасці «Таленты Крупшчыны».

Яніна Мікульчык, народны майстар Беларусі:

Это узор обыкновенный. Его наносят на бумагу, чтобы было легче ткать. Вот и получается, четыре дня – метр можно выткать. Блузка эта – полностью на станке. Вот фартук, он тоже выткан на станке.

Падрабязнасці ў відэа.