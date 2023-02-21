Польша на вооружение выделяет денег больше, чем США. Чего ждать от такой активной милитаризации?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Илья Бегун, политический аналитик.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Обратите внимание, что Риши Сунак сказал: вы не переживайте из-за того, что у нас боеприпасы заканчиваются, они все равно могут быть использованы только в направлении России. Поэтому здесь действительно перезагрузка ВПК натовского. Если взять XXI век, то нужно, чтобы у людей не складывалось впечатление, что НАТО – это оборонительный альянс. В XXI веке более 200 вооруженных конфликтов произошло с участием войск НАТО. Поэтому о каком миролюбии, защитном альянсе блока НАТО может идти речь? Он ведет агрессивную войну. Сирия, Ливия, Югославия – этот список можно продолжать очень долго. Сопоставьте, люди, куда движется и какие идеи провозгласил блок НАТО. Он тогда еще создавался в контр Советскому Союзу, но он продолжает расширяться, не учитывать все интересы, которые есть у партнеров в мире, таких как Россия, Китай и другие страны. Поэтому такая человеконенавистническая идея проходит через все эти действия, которые мы видим сейчас и в Европе, и в Украине. И те конфликты, которые зарождаются на тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке – это признак того, что НАТО занимало и занимает всегда агрессивную роль. Вспомните, накануне спецоперации, когда Россия предложила заключить обязательства друг перед другом относительно безопасности и целостности, то Запад отказал, тем самым спровоцировал Россию на ряд действий, которые сейчас ведутся в Украине. Юлия Бешанова, ведущая:

Что от Польши ждать, учитывая агрессивную политику, активную милитаризацию?

Илья Бегун, политический аналитик:

Эскалации ситуации, потому что полякам выгодно создать накал по направлению Украины, по направлению Прибалтики, то же самое по направлению всей Европы. Будет постоянно истерика, что им кто-то угрожает, что Беларусь сейчас по ним запустит какое-то оружие. Будут постоянно эти сказки, ложь, манипуляции. Юлия Бешанова:

Там сейчас проходит скрытая мобилизация. Для чего? Илья Бегун:

Увеличение актива, который можно моментально задействовать.

Игорь Гедич:

В 2022 году польская армия увеличена на 16 тысяч человек, так же планируется в 2023 году. До 2030 года численность польской армии вместе с территориальной обороной будет составлять 350 тысяч человек. Это то, что сказал министр обороны Блащак, что мы хотим создать самую крупную, сильную армию, броневой кулак. Польские Вооруженные силы в этом направлении двигаются, у них раньше в стратегии безопасности было записано, вернее, они декларировали, что 2 % ВВП, даже в странах НАТО есть такая декларация, что они должны ежегодно 2 % ВВП выделять на военные нужды. Мы сейчас уже знаем, и они об этом говорят, что 4 % от ВВП – привлечение затрат на оборону. Мы знаем, что они не только закупаются «Абрамс». Есть договоры на поставку южнокорейских танков, самоходных артиллерийских установок. И всем этим они будут обороняться. На восточном даже направлении, когда был миграционный кризис в 2021 году, тогда были развернуты три дивизии, а сейчас разворачиваются, заявлено об этом, две дивизии на Калининградском направлении, одна – на восточном направлении. Но мы, белорусы, свои Вооруженные силы не увеличивали уже много лет. У нас как есть численность в 65 тысяч человек, так она и остается. Мы даже не заявляем. Какая угроза национальной безопасности Польши со стороны белорусов?

Юлия Бешанова:

Но вместе с тем Дуда заявил, что хотел бы свободное пересечение границ и с Украиной, возможно, и с Беларусью. Отметил, что Польша никогда никому не предъявляла никаких претензий. Как вообще расценивать это заявление ввиду сложившейся непростой ситуации? То есть мы одной рукой закрываем границы, а с другой стороны, говорим, что хотим открытую границу? Илья Бегун:

Подгоняем сюда танки, дивизии, но при этом мы говорим, что никаких претензий не предъявляем. Как это? Это или глупость, или пустые слова. Если говорить про НАТО, что более 200 конфликтов. Давайте посмотрим, сколько из этих конфликтов были на границах стран НАТО. Что это за оборонительный альянс, который всегда воюет через полмира? Сейчас Польша – самый яркий пример. 4 % ВВП у них. У Штатов сейчас меньше, у них чуть более 3 %. Это практически стандартная планка, потому что они всегда где-то ведут войну. У поляков и то больше, чем у США. Это уже намек на то, что никакого здесь добрососедства близко нет. Поляки эскалируют, поляки будут это делать. Наверное, помните, сколько хвастались про то, сколько уехало за границу людей. Юлия Бешанова:

После 2020 года именно Польша стала приютом для наших беглых.