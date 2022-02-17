Прямой эфир

«Гэта наша веліч, наша слава, наш гонар!» Марзалюк пра спадчыну Полацкага і Віцебскага княстваў

17 февраля 2022 16:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Игорь Марзалюк в рубрике «В обстановке мира» объясняет многие современные веяния через призму истории. Сегодня, 17 февраля, экскурс в прошлое Полоцкого и Витебского княжеств.  

Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа».

«Гэта наша веліч, наша слава, наш гонар!» Марзалюк пра спадчыну Полацкага і Віцебскага княстваў-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:  
Полацк і Віцебск і ў часы Вялікага Княства Літоўскага працягвалі заставацца важнымі эканамічнымі і палітычнымі цэнтрамі Беларусі. Полацк меў без перабольшання каласальнае значэнне для эканомікі ВКЛ. Ён адыгрываў ключавую ролю ў міжнародным гандлі, ажыццяўляў у ім важныя транзітныя і пасрэдніцкія функцыі.  

Асабліва інтэнсіўны гандаль ішоў па Заходняй Дзвіне. Полацк падтрымліваў цесныя гандлёвыя сувязі з Гоцкім берагам і Рыгай, Вялікім Ноўгарадам, Псковам, Смаленскам, Віцебскам, Вільняй. З старажытнарускага часу палачане вывозілі на экспарт воск і футра, завозілі соль, металы, тканіны. У другой палове XV ст. у полацкім экспарце рэзка ўзрастае доля збожжа і лесу.  

Падрабязнасці ў відэаматэрыяле.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: мы с Путиным договорились. Белорусы должны осваивать современное оружие
17 февраля 2022 16:34

Лукашенко: мы с Путиным договорились. Белорусы должны осваивать современное оружие

Муковозчик о криптовалюте: она появилась из заказа, как бы это нашим бандерлогам в чужой стране платить
17 февраля 2022 16:32

Муковозчик о криптовалюте: она появилась из заказа, как бы это нашим бандерлогам в чужой стране платить

Лукашенко об Украине: не хотят, чтобы я приехал к ним на тракторе. Толкают меня, чтобы мы туда приехали на танке
17 февраля 2022 16:27

Лукашенко об Украине: не хотят, чтобы я приехал к ним на тракторе. Толкают меня, чтобы мы туда приехали на танке