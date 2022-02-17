«Гэта наша веліч, наша слава, наш гонар!» Марзалюк пра спадчыну Полацкага і Віцебскага княстваў

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:

Полацк і Віцебск і ў часы Вялікага Княства Літоўскага працягвалі заставацца важнымі эканамічнымі і палітычнымі цэнтрамі Беларусі. Полацк меў без перабольшання каласальнае значэнне для эканомікі ВКЛ. Ён адыгрываў ключавую ролю ў міжнародным гандлі, ажыццяўляў у ім важныя транзітныя і пасрэдніцкія функцыі.

Асабліва інтэнсіўны гандаль ішоў па Заходняй Дзвіне. Полацк падтрымліваў цесныя гандлёвыя сувязі з Гоцкім берагам і Рыгай, Вялікім Ноўгарадам, Псковам, Смаленскам, Віцебскам, Вільняй. З старажытнарускага часу палачане вывозілі на экспарт воск і футра, завозілі соль, металы, тканіны. У другой палове XV ст. у полацкім экспарце рэзка ўзрастае доля збожжа і лесу.