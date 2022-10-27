БЖД внедрила дополнительный вид оплаты по картам UnionPay

Новости Беларуси. Приобрести билеты на поезда через интернет стало еще удобнее. Белорусская железная дорога внедрила дополнительный вид оплаты по картам UnionPay, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Приобрести билеты на поезда через интернет стало еще удобнее. Белорусская железная дорога внедрила дополнительный вид оплаты по картам UnionPay, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, пассажирам БЖД при оформлении электронных проездных документов теперь доступны четыре международные платежные системы.
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