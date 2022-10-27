«Первая буква имени жеребёнка должна быть такой же, как в имени матери». Вот как составляют кличку для лошади

Новости Беларуси. Знакомство с дикой природой в программе «Центральный регион» на СТВ. Кто такие тарпаны и где они проживают? Узнали, чем дикие лошади отличаются от домашних, и попробуем прикоснуться к истории. Также научились правилам поведения с жеребцами и прошли мастер-класс по верховой езде.

Мы в конюшне. Всего в центре – более 300 статных красавцев и гордых красавиц. Кстати, кличка каждого неспроста. Есть целая система. Можно сказать, философия имени.

Оксана Рачикова, главный зоотехник Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:

Кличка дается не просто так. Для лошадей тракененской породы она дается по матери. То есть первая буква имени жеребенка должна быть такой же, как в имени матери. И в середине обязательно должна присутствовать первая буква от клички отца. Причем есть негласное правило, что лошадь может получить такую же кличку только лет через 20, когда умерла лошадь, носившая это имя.