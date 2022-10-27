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«Первая буква имени жеребёнка должна быть такой же, как в имени матери». Вот как составляют кличку для лошади

27 октября 2022 18:35
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Новости Беларуси. Знакомство с дикой природой в программе «Центральный регион» на СТВ. Кто такие тарпаны и где они проживают? Узнали, чем дикие лошади отличаются от домашних, и попробуем прикоснуться к истории. Также научились правилам поведения с жеребцами и прошли мастер-класс по верховой езде.

«Первая буква имени жеребёнка должна быть такой же, как в имени матери». Вот как составляют кличку для лошади-1

Мы в конюшне. Всего в центре – более 300 статных красавцев и гордых красавиц. Кстати, кличка каждого неспроста. Есть целая система. Можно сказать, философия имени.

«Первая буква имени жеребёнка должна быть такой же, как в имени матери». Вот как составляют кличку для лошади-3

Оксана Рачикова, главный зоотехник Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:
Кличка дается не просто так. Для лошадей тракененской породы она дается по матери. То есть первая буква имени жеребенка должна быть такой же, как в имени матери. И в середине обязательно должна присутствовать первая буква от клички отца. Причем есть негласное правило, что лошадь может получить такую же кличку только лет через 20, когда умерла лошадь, носившая это имя.

Конь Рыжик – звезда в Нидерландах. Посмотрите на тарпана, у которого есть своя фанбаза (подробности).

# Животные # Оксана Рачикова # Влада Родовская

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