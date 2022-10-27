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Из Москвы стартуют новые ежедневные авиарейсы в Минск

27 октября 2022 20:25
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Лоукостер «Победа» открывает новые регулярные рейсы Москва – Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Москвы стартуют новые ежедневные авиарейсы в Минск-1

Полеты будут выполняться ежедневно из аэропорта Внуково. Первый из них состоится уже 28 октября. Билеты можно приобрести на официальном сайте компании. Полеты в белорусскую столицу из Санкт-Петербурга по-прежнему осуществляются три раза в неделю.

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# Авиасообщение # Экономика # Фотофакт

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