Из Москвы стартуют новые ежедневные авиарейсы в Минск

Полеты будут выполняться ежедневно из аэропорта Внуково. Первый из них состоится уже 28 октября. Билеты можно приобрести на официальном сайте компании. Полеты в белорусскую столицу из Санкт-Петербурга по-прежнему осуществляются три раза в неделю.

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