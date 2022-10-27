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Путешественников из Китая станет больше. Чем Беларусь заинтересовала Поднебесную?

27 октября 2022 20:20
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Китай заинтересован в углублении и расширении сотрудничества с Беларусью в сфере туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путешественников из Китая станет больше. Чем Беларусь заинтересовала Поднебесную?-1

Наиболее актуальные и перспективные проекты рассмотрели на совместном инвестиционном форуме. Особое внимание уделили реконструкции историко-культурных ценностей. Партнеры согласились, что такие объекты пользуются особым спросом у туристов, а значит – имеют экономический потенциал.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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