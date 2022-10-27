Цифровые технологии на полях. 6 новых программ разрабатывает Союзное государство в сфере АПК

Шесть новых программ Союзного государства в сфере АПК находятся в разработке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача сельскохозяйственных проектов – обеспечить продовольственную безопасность Беларуси и России. Сегодня речь идет о более интенсивном использовании цифровых технологий на полях, а также ускорении импортозамещения. В тесном контакте над совместными инициативами работают специалисты двух стран.

Антон Гетта, заместитель председателя комитета Государственной думы России по защите конкуренции: Программы у нас трехлетние. И мы собираемся, не откладывая даже на трехлетний период какие-то решения, которые на поверхности, уже начать реализовать. Если не в этом году, то в следующем точно. Будут не просто придумываться разные решения, но и тут же испытываться на земле, нам очень нравится опыт коллег из Беларуси.

Николай Шевчук, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по аграрным вопросам:

По большому счету, эти программы уже работают по разным направлениям – животноводство, продовольствие, экспорт, импорт, Россельхознадзор, наши ветслужбы, идентификация животных. Уже на законодательном уровне многое сделано и закреплено, просто сегодня мы уже хотим, чтобы это было поставлено на научную основу.

В числе актуальных вопросов также создание единой информационной системы ветеринарного и фитосанитарного контроля.

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