«Бывая на таких гигантах, видишь, насколько люди заряжены». Игорь Сергеенко посетил Новополоцкий НПЗ

Новости Беларуси. Беларусь – ценный ресурс, и здесь есть что делить. Такое мнение озвучил председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель на встрече представителей силового блока и правительства с активом Новополоцка и работниками крупных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нефтеперерабатывающая отрасль наравне с транспортно-логистической наиболее подверглась санкционному давлению. Не обошли стороной и полоцкие флагманы. Но здесь сумели выстоять. Это подчеркнул и глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко посетил предприятие, где ознакомился с работой установки замедленного коксования нефтяных остатков. Это позволяет увеличить глубину переработки нефти до 92 %, что также отражается на экономической эффективности предприятия.