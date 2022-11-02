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«Бывая на таких гигантах, видишь, насколько люди заряжены». Игорь Сергеенко посетил Новополоцкий НПЗ

02 ноября 2022 21:01
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Новости Беларуси. Беларусь – ценный ресурс, и здесь есть что делить. Такое мнение озвучил председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель на встрече представителей силового блока и правительства с активом Новополоцка и работниками крупных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бывая на таких гигантах, видишь, насколько люди заряжены». Игорь Сергеенко посетил Новополоцкий НПЗ-1

Нефтеперерабатывающая отрасль наравне с транспортно-логистической наиболее подверглась санкционному давлению. Не обошли стороной и полоцкие флагманы. Но здесь сумели выстоять. Это подчеркнул и глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко посетил предприятие, где ознакомился с работой установки замедленного коксования нефтяных остатков. Это позволяет увеличить глубину переработки нефти до 92 %, что также отражается на экономической эффективности предприятия.

«Бывая на таких гигантах, видишь, насколько люди заряжены». Игорь Сергеенко посетил Новополоцкий НПЗ-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:
Бывая на таких гигантах, видишь, насколько люди заряжены на действия, работают, производят, думают, развиваются. Это вселяет уверенность в то, что благодаря таким предприятиям будет расти и поступление в бюджет, будут реализовываться социальные программы – то, о чем сегодня тоже говорилось на конкретных примерах. И будут обеспечиваться в целом и национальная безопасность, и обороноспособность нашей страны на должном уровне.

# Предприятия Беларуси # общество # Иван Тертель # Игорь Сергеенко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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