В планах Запада – развалить экономику Беларуси. Иван Тертель встретился с активом Новополоцка

Новости Беларуси. Беларусь – ценный ресурс, и здесь есть что делить. Такое мнение озвучил председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель на встрече представителей силового блока и правительства с активом Новополоцка и работниками крупных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах Запада – развалить экономику нашей страны и выдавить из мирового рынка наши предприятия. Но практика подтверждает неэффективность проводимой политики. Как рассказал министр экономики Александр Червяков, в непростой внешнеполитической обстановке мы сумели обеспечить продовольственную безопасность и переориентировать рынки. О стабильной работе экономики свидетельствуют главные индикаторы: государство выполняет все социальные обязанности – рост зарплат, увеличение суммы выплат пособий и пенсий, продолжается строительство жилья с господдержкой, а так же больниц, школ, детских садов. Между тем за последнее десятилетие мы получили рекордно положительное сальдо – более 80 миллиардов долларов. Что позволяет эффективно работать всем сферам страны. Конечно, не может не настораживать складывающаяся военная обстановка по периметру наших границ. Участники встречи еще раз заверили, что в случае угрозы территориальной целостности, ответ последует незамедлительно.

Николай Ямочкин, начальник ремонтного производства новополоцкого нефтеперерабатывающего предприятия:

Вся история Республики Беларусь состоит в том, что мы всегда жили мирно со своими соседями, никогда не проявляли никакой агрессии. И мы сторонники защиты суверенитета своей страны, а не каких-то агрессивных действий по отношению к нашим соседям.

Ирина Судакова, председатель профкома новополоцкого нефтеперерабатывающего предприятия:

Такие информационные встречи не дадут бродить разуму, размышлять, рассуждать. Все цифры названы, все слова четко сказаны.