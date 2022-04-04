«Бюсты, памятные доски о владыке». В Минске увековечат память первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси

Новости Беларуси. Выставка «Сердце милующее», посвященная памяти митрополита Филарета – первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, открылась в средней школе поселка Привольный, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Выставка «Сердце милующее», посвященная памяти митрополита Филарета – первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, открылась в средней школе поселка Привольный, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В экспозиции нашли отражение наиболее примечательные и важные моменты из его жизни: юность и обучение в Московской духовной семинарии, послушание в отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, служение на белорусской земле. Автором является церковный фотограф Оксана Кнаус. Организаторами выступили настоятель и прихожане Никольского храма в поселке Привольный.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Готовится памятник к установке рядом с Минским кафедральным собором. Также такой же памятник будет установлен в Слуцке, Гродно. Бюсты, памятные доски о Владыке митрополите, выставки проходят, посвященные ему, конкурсы в школах, учебных заведениях, улицы в честь него называются. И многие другие инициативы будут реализованы не сразу, но по мере того, как будут осмыслены и на достойном уровне подготовлены.
Выставку, посвященную памяти митрополита Филарета, организовали в поселке Привольный. Подробнее здесь.