«Бюсты, памятные доски о владыке». В Минске увековечат память первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси

В экспозиции нашли отражение наиболее примечательные и важные моменты из его жизни: юность и обучение в Московской духовной семинарии, послушание в отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, служение на белорусской земле. Автором является церковный фотограф Оксана Кнаус. Организаторами выступили настоятель и прихожане Никольского храма в поселке Привольный.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Готовится памятник к установке рядом с Минским кафедральным собором. Также такой же памятник будет установлен в Слуцке, Гродно. Бюсты, памятные доски о Владыке митрополите, выставки проходят, посвященные ему, конкурсы в школах, учебных заведениях, улицы в честь него называются. И многие другие инициативы будут реализованы не сразу, но по мере того, как будут осмыслены и на достойном уровне подготовлены.