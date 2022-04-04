Прямой эфир

«Бюсты, памятные доски о владыке». В Минске увековечат память первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси

04 апреля 2022 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выставка «Сердце милующее», посвященная памяти митрополита Филарета – первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, открылась в средней школе поселка Привольный, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Бюсты, памятные доски о владыке». В Минске увековечат память первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси-1

В экспозиции нашли отражение наиболее примечательные и важные моменты из его жизни: юность и обучение в Московской духовной семинарии, послушание в отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, служение на белорусской земле. Автором является церковный фотограф Оксана Кнаус. Организаторами выступили настоятель и прихожане Никольского храма в поселке Привольный.

«Бюсты, памятные доски о владыке». В Минске увековечат память первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Готовится памятник к установке рядом с Минским кафедральным собором. Также такой же памятник будет установлен в Слуцке, Гродно. Бюсты, памятные доски о Владыке митрополите, выставки проходят, посвященные ему, конкурсы в школах, учебных заведениях, улицы в честь него называются. И многие другие инициативы будут реализованы не сразу, но по мере того, как будут осмыслены и на достойном уровне подготовлены.

Выставку, посвященную памяти митрополита Филарета, организовали в поселке Привольный. Подробнее здесь.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Оксана Кнаус # Митрополит Филарет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все деньги уходили на телефонные разговоры». Сергей Рутенко о знакомстве с женой и жизни за границей
04 апреля 2022 14:07

«Все деньги уходили на телефонные разговоры». Сергей Рутенко о знакомстве с женой и жизни за границей

«Приводим примеры реальных сводок». Из-за частых пожаров сотрудники МЧС усилят профилактические меры в Минске
04 апреля 2022 13:53

«Приводим примеры реальных сводок». Из-за частых пожаров сотрудники МЧС усилят профилактические меры в Минске

«Дети иногда, не осознавая опасности, могут неожиданно выскочить». В Минске проходит акция ГАИ «Безопасная дорога в школу»
04 апреля 2022 13:47

«Дети иногда, не осознавая опасности, могут неожиданно выскочить». В Минске проходит акция ГАИ «Безопасная дорога в школу»