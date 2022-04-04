Открыта весь апрель. Выставку памяти митрополита Филарета организовали в посёлке Привольный

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:

Эта выставка в память митрополита Филарета будет полезна, важна, интересна и детям, и взрослым. Заинтересована в том, чтобы такая же выставка появилась и в других учреждениях образования Минского района, у нас их 125. У нас в учреждениях образования действуют факультативы по духовно-нравственному воспитанию. Это будет такой мощный стимул еще раз глубже проникнуться, увидеть и взять себе за образец жизнь великого человека христианского мира.