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Открыта весь апрель. Выставку памяти митрополита Филарета организовали в посёлке Привольный

04 апреля 2022 14:16
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Новости Беларуси. Выставка «Сердце милующее», посвященная памяти митрополита Филарета – первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, открылась в средней школе поселка Привольный, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минске увековечат память первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Подробнее здесь.

Открыта весь апрель. Выставку памяти митрополита Филарета организовали в посёлке Привольный-1

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:
Эта выставка в память митрополита Филарета будет полезна, важна, интересна и детям, и взрослым. Заинтересована в том, чтобы такая же выставка появилась и в других учреждениях образования Минского района, у нас их 125. У нас в учреждениях образования действуют факультативы по духовно-нравственному воспитанию. Это будет такой мощный стимул еще раз глубже проникнуться, увидеть и взять себе за образец жизнь великого человека христианского мира.

Открыта весь апрель. Выставку памяти митрополита Филарета организовали в посёлке Привольный-4

Открытие экспозиции – одно из событий, призванных увековечить имя митрополита Филарета, Героя Беларуси. Она открыта в течение всего апреля. Церковнослужители Никольского храма готовы провести для посетителей экскурсию.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Филарет # Людмила Лукша # Фотофакт

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