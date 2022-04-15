«Быть одним из проводников государственной молодёжной политики». Олег Романов о роли общественных объединений

Возглавляет вуз Олег Романов чуть больше года. До назначения занимал должность первого проректора Гродненского университета имени Янки Купалы, потому сферу образования и работу с молодежью изучил детально на практике. А этим двум направлениям в стране – самое пристальное внимание. В том числе, безусловно, и со стороны главы государства.

После встречи с Президентом ректор Полоцкого госуниверситета пообщался с журналистами. Олег Романов отметил, что глава государства сделал акцент на том, чтобы белорусские университеты были еще культурными центрами, в которых происходит не только профессиональное, но и идеологическое воспитание молодых людей.

Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета:

Президент задал вопрос о том, какую роль в современном университете играют молодежные и иные общественные объединения. Я подробно рассказал о том, как выстроена работа, и внес предложения о том, как мы можем усовершенствовать эту деятельность. В частности, в направлении обеспечения взаимодействия общественных объединений, их более плотной работы со студентами, с сотрудниками и в решении тех задач, которые сегодня важны для Республики Беларусь.

Если брать роль общественных объединений на микроуровне, на уровне отдельного человека, отдельной личности, будь то студент или сотрудник, их роль состоит в том, чтобы помочь молодому человеку в социализации, в том, чтобы ему усвоить те социально значимые качества, которые необходимы для жизни в обществе, в нашем белорусском обществе, которое в полной мере направлено на развитие личности молодого человека.

Если говорить о роли молодежных и иных общественных объединений на макроуровне, то их задача состоит в том, чтобы быть одним из проводников государственной молодежной политики, в целом идеологии белорусской государственности.