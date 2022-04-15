День путешествий налегке. Какие праздники отмечаются 15 апреля?

Сегодня, 15 апреля, отмечается Международный день культуры. Праздник был учрежден в честь принятия в этот день в 1935 году международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», известный как Пакт Рериха. Сегодня, когда мировое сообщество переживает все новые кризисы, природные катаклизмы и конфликты, забота о культуре особенно актуальна. Только ее подъем и сохранение могут объединить людей независимо от их национальности, возраста, пола, общественного и финансового положения. Принятие государствами культуры национальной идеей есть залог мира на Земле. 15 апреля 1951 впервые провели конкурс «Мисс мира»

Конкурс красоты формата «Мисс мира» был впервые проведен 15 апреля 1951 года в Лондоне. Своим появлением на свет конкурс обязан рекламному агенту Эрику Морли. Его попросили придумать оригинальную рекламу танцевального зала во время Британского фестиваля. Он и предложил организовать Всемирный конкурс красоты, который проходил бы под эгидой фестиваля. В первом конкурсе участвовали 26 девушек, причем только пять участниц приехали из других стран. Первой мисс мира стала шведка Кикки Хоканссон. Ей досталась награда в размере 1 000 фунтов и возможность появиться на страницах таблоидной прессы. 15 апреля день рождения Леонардо да Винчи

570 лет назад родился один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения – Леонардо да Винчи. Он известен в первую очередь как художник. Кисти да Винчи принадлежат «Мадонна Литта», «Дама с горностаем» и самая известная в мире картина – «Мона Лиза». Впрочем, сам мастер считал себя не художником, а ученым и инженером. Его «Витрувианский человек» до сих пор служит идеалом пропорций не только человеческого тела, но и Вселенной в целом. Технические изобретения Леонардо опередили свое время на несколько веков. Он придумал парашют, велосипед, прототип танка, прожектора, вертолета. Многие идеи остались недоработанными, но именно это вдохновило многих ученых будущего на новые открытия. 15 апреля Томас Эдисон представил миру свой кинетоскоп

Томас Эдисон в этот день в 1894 году представил миру свой кинетоскоп – устройство, которое было прототипом нашего телевизора. Это был большой ящик с глазком окуляром. Внутри была протянута пленка с изображением, с помощью системы роликов она двигалась. Смотреть мини-фильм можно было, прильнув к глазку. Кроме того, Эдисон установил на кинетоскопах автоматический монетоприемник: так он по сути оказался одним из изобретателей торговых автоматов. Успех аппарата не был долгим. Большинство сюжетов были примитивными, чаще всего они показывали дрессированных животных, акробатов, танцы и борьбу. Ну а потом пришло кино, и кинетоскоп стал всего лишь историей. 15 апреля произошло одно из самых разрушительных наводнений США

15 апреля также известно как день, в который произошло одно из самых разрушительных наводнений в истории США – на Миссисипи. В 1927 году во время ливня за 18 часов выпало 380 миллиметров осадков. Река вышла из берегов, и поток воды, вдвое превышающий объем сброса Ниагарского водопада, снес дамбу возле Гринвилла. Миссисипи разрушила линию дамб в 145 местах и затопила территорию в 70 тысяч квадратных километров. Вода пошла на убыль только к августу. Во время наводнения 700 тысяч человек остались без крова. В результате катастрофы 246 человек в семи штатах погибли, а ущерб от бедствия составил 400 миллионов долларов. 15 апреля отмечают День экологических знаний

Проблемы охраны окружающей среды и сохранения экологической чистоты планеты касаются любого жителя Земли. Чтобы напомнить людям об этом и дать возможность расширить познания о природе, ежегодно 15 апреля отмечается праздник – День экологических знаний. Его основали представители ООН в 1992 году на Конференции по вопросам окружающей среды в Рио-де-Жанейро. В нашей стране экологическое просвещение и воспитание являются одним из приоритетных направлений работы учреждений образования. Ведь от экокультуры подрастающего поколения зависит будущее всей планеты. Конечно, решить глобальные проблемы возможно только совместными усилиями, но улучшить экологию места проживания по силам даже одному конкретному человеку. 15 апреля православная церковь почитает память преподобного Тита Чудотворца

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Тита Чудотворца. Жил он в IX веке нашей эры. Будучи юношей презрел мирскую суету и ушел в монастырь в пригороде Константинополя. Заслужил всеобщую любовь и почитание среди монашеской братии благодаря своему кроткому нраву, праведной жизни и строгому посту. Горячая вера побудила Тита мужественно отстаивать православное почитание икон во время иконоборческих гонений. За добродетельную жизнь он удостоился от Бога дара чудотворения. Наши предки на Тита Чудотворца старались петь песни и веселиться, грустить в этот день было не принято. 15 апреля отмечают День путешествий налегке