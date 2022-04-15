«Что мы ещё тут не дотянули?» Лукашенко встретился с главой Администрации Президента и ректором ПГУ
Новости Беларуси. Вопросы сферы образования и работы общественных организаций 15 апреля во внимании главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко встретился с главой Администрации Президента и ректором Полоцкого государственного университета.
Возглавляет вуз Олег Романов чуть больше года. До назначения занимал должность первого проректора Гродненского университета имени Янки Купалы, потому сферу образования и работу с молодежью изучил детально на практике. А этим двум направлениям в стране – самое пристальное внимание. В том числе, безусловно, и со стороны главы государства.
Проблемами и перспективами в образовательной отрасли Президент интересуется часто и не только у профильного министра. Ведь для него важно услышать весь спектр мнений. Конечно, обсудили во время сегодняшней встречи и работу Полоцкого госуниверситета.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Олег Александрович, я хотел бы с вами несколько деталей обсудить. Естественно, образование. С вашей точки зрения, что мы еще тут не дотянули, не сделали? Молодежь и общественные организации. И как усилить эту роль общественных организаций с учетом недавней истории, особенно 2020 года. Вот ваш свежий взгляд на эти проблемы.
Отметим, что не так давно были опубликованы новые данные академического рейтинга вузов мира. Среди 57 белорусских университетов Полоцкий государственный занимает 8 место, а среди вузов Витебской области он стал лучшим. В десятке лидеров среди наших университетов на первом месте БГУ.