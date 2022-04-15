Прямой эфир

«Что мы ещё тут не дотянули?» Лукашенко встретился с главой Администрации Президента и ректором ПГУ

15 апреля 2022 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вопросы сферы образования и работы общественных организаций 15 апреля во внимании главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с главой Администрации Президента и ректором Полоцкого государственного университета.

«Что мы ещё тут не дотянули?» Лукашенко встретился с главой Администрации Президента и ректором ПГУ-1

Возглавляет вуз Олег Романов чуть больше года. До назначения занимал должность первого проректора Гродненского университета имени Янки Купалы, потому сферу образования и работу с молодежью изучил детально на практике. А этим двум направлениям в стране – самое пристальное внимание. В том числе, безусловно, и со стороны главы государства.

Проблемами и перспективами в образовательной отрасли Президент интересуется часто и не только у профильного министра. Ведь для него важно услышать весь спектр мнений. Конечно, обсудили во время сегодняшней встречи и работу Полоцкого госуниверситета.

«Что мы ещё тут не дотянули?» Лукашенко встретился с главой Администрации Президента и ректором ПГУ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Олег Александрович, я хотел бы с вами несколько деталей обсудить. Естественно, образование. С вашей точки зрения, что мы еще тут не дотянули, не сделали? Молодежь и общественные организации. И как усилить эту роль общественных организаций с учетом недавней истории, особенно 2020 года. Вот ваш свежий взгляд на эти проблемы.

«Что мы ещё тут не дотянули?» Лукашенко встретился с главой Администрации Президента и ректором ПГУ-7

Отметим, что не так давно были опубликованы новые данные академического рейтинга вузов мира. Среди 57 белорусских университетов Полоцкий государственный занимает 8 место, а среди вузов Витебской области он стал лучшим. В десятке лидеров среди наших университетов на первом месте БГУ.

# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко # Олег Романов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
День путешествий налегке. Какие праздники отмечаются 15 апреля?
15 апреля 2022 08:42

День путешествий налегке. Какие праздники отмечаются 15 апреля?

Путин подписал закон о привлечении белорусов к строительству космодрома Восточный
15 апреля 2022 07:58

Путин подписал закон о привлечении белорусов к строительству космодрома Восточный

Музыкально и аутентично. В Гродно готовятся к христианским праздникам
15 апреля 2022 07:21

Музыкально и аутентично. В Гродно готовятся к христианским праздникам