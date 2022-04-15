«Что мы ещё тут не дотянули?» Лукашенко встретился с главой Администрации Президента и ректором ПГУ

Возглавляет вуз Олег Романов чуть больше года. До назначения занимал должность первого проректора Гродненского университета имени Янки Купалы, потому сферу образования и работу с молодежью изучил детально на практике. А этим двум направлениям в стране – самое пристальное внимание. В том числе, безусловно, и со стороны главы государства.

Проблемами и перспективами в образовательной отрасли Президент интересуется часто и не только у профильного министра. Ведь для него важно услышать весь спектр мнений. Конечно, обсудили во время сегодняшней встречи и работу Полоцкого госуниверситета.