«Быт настоящего солдата». Посмотрите, какой полевой лагерь организовали для школьников

Условия приближены к максимально реальным. И это не единственный полевой лагерь в городе, некоторые размещены прямо на базах воинских частей. Незабываемый опыт с армейским характером.

Екатерина Ракицкая, директор Борисовского центра экологии и туризма: Дети живут в палатках. Лагерь короче, чем основная смена, всего лишь девять дней. Они пробуют условия, в которых живут настоящие солдаты, когда выезжают на полевые сборы. Палатки для проживания нам предоставил 60-й полк связи. Они приехали, установили настоящие военные палатки. Там стоят кровати, дощатый пол, то есть быт настоящего солдата. Деток мы набирали, дали объявление, что будет такой военно-патриотический лагерь. Откликнулось очень много детей. Это вторая смена. Первая была 30 человек, вторая смена – 20 человек. Дети на себе полностью испытывают тяготы воинской службы. Вообще, им очень нравится. Кроме специфики проживания, у них еще и необычный день, очень много походов, экскурсий.

Лагерь «Чайка», пригород Борисова. Экологически чистая зона, спортивные и игровые площадки, беседки и зоны отдыха – и везде детский смех. Те, кто захотел окунуться с головой в армейскую жизнь, тоже здесь. На базе лагеря разместился палаточный лагерь, где будущие защитники Отечества пробуют на себе военный быт.

Любовь к родине – любовь к своей родной земле, к истории и людям. Быть патриотом для школьников Борисовского района не просто слова, а реальное правило жизни. Как здесь развивается военно-патриотическое воспитание и какие интересные направления разработаны для тех, кто хочет с пользой провести летние каникулы, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Валерий Янушкевич, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования по идеологической работе:

Мы развернули здесь полевой лагерь, где живут дети. А есть лагеря, которые разворачиваются на территории воинских частей. Там ребята тоже выбирают. Где-то мы им предоставляем возможность проживать в казарменных помещениях, там все оборудовано. Сейчас у них больше желания жить в полевом лагере. Это изюминка, что мы живем в полевом лагере. В летнем воспитании – либо на территории воинских частей, либо оказываем содействие учреждениям образования – на территории школ или оздоровительных лагерей. Мы не зацикливаемся на каком-то одном направлении.

Иван Васюков как раз в числе тех, кто решил попробовать на себе полевые условия. Смене всего несколько дней, но уже признается – уезжать совсем не хочется.

Иван Васюков:

Лагерь подготавливает к будущей жизни. Здесь поднимается уровень патриотизма, более воспитывают дисциплину.

– Покажи, как выглядит палаточный лагерь изнутри. В чем его суть?

– Здесь у нас тумбочки, в них мы храним свои вещи.

У каждого всегда должна быть хорошо заправленная кровать. Очень редко бываем в палатках днем. Мы приходим туда только на тихий час и вечером, потому что вожатые все время пытаются занять нас делами: экскурсии, игры.

Я хотел пойти в МЧС. Когда мы ездили на экскурсию в МЧС, мне очень понравилось.

У каждого своя мотивация выбора такого лагеря. Кто-то хочет в будущем продолжить пусть своего отца или деда, а кто-то – испытать себя и попробовать армейский быт.

Максим Маханек:

Лагерь я выбрал, потому что здесь дисциплина и тебя больше готовят к армии. Когда был маленький, постоянно ходил по городу и видел заборы воинских частей. Я решил, что это почетно – защищать свою Родину. И решил выбрать для себя такое направление.

К слову, многие из ребят – воспитанники военно-патриотического клуба «Патриоты Борисовщины». Он создан на базе Борисовского центра экологии и туризма. Полевой лагерь – как раз их разработка.

Екатерина Ракицкая:

В прошлом году, накануне 9 Мая, на базе нашего центра открылся районный патриотический клуб «Патриоты Борисовщины». Благодаря работе, которую мы проводили в этом клубе, концепция палаточных военно-патриотических лагерей как раз и возникла. Мы решили ее реализовать. Мы не говорим детям, что вы будете только шагать или нужно быть патриотами. Нет. Патриота может воспитать только патриот. Как сказал наш Президент, только от человека. Когда ты сам горишь, когда у тебя есть идея, к тебе подтягиваются дети. А мы стараемся подобрать правильные мероприятия, нужные и которые будут им интересны. У нас очень много воинских частей, и деток у нас обучается более 19 тысяч. Один клуб всех желающих не вместил бы, поэтому возникла идея создать районный клуб, который объединяет в себе военно-патриотические клубы на базе школ, объединения, другие формирования военно-патриотической и патриотической направленности.

Для них на районном уровне мы проводим мероприятия. Мы уже провели семь велопробегов. Последний назывался «Дорогами памяти», было ровно 100 участников. Хотя в прошлом году, когда мы только пробовали, было 30 участников. Динамика говорит сама за себя. Мы проводим походы выходного дня, когда ребята преодолевают маршрут. Приходим сюда, здесь каша на костре. Они учатся ставить и убирать палатки. Мы ушли от только военного направления, но дополняем другими мероприятиями, которые детям интересны. Они хотят быть вовлечены.

В Борисовском районе более 30 детских объединений военно-патриотической направленности, начиная с классов в школах и заканчивая кружками по интересам. И все мероприятия имеют особый смысл. Как пример – походы. Дети не только посещают знаковые объекты, но и приводят их в порядок. Часто становятся шефами. В дополнение собирают информацию и пополняют данными исторические музеи.

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