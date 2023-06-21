«Не могу похудеть». Как лишний вес связан с нарушением функции щитовидной железы?

Долой стереотипы. Нужно любить и принимать себя в любом весе и теле. Именно это пропагандируют приверженцы бодипозитива. Но не все так однозначно. У этого движения есть как сторонники, так и противники. Некоторые полагают, что за таким ярким словом скрывается много проблем – оправдание собственной лени или серьезные проблемы со здоровьем. О плюсах и минусах бодипозитива поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Чернушевич, диетолог:

Такая ситуация – гипотиреоз. Я думаю, многие слышали, что это сокращение, уменьшение функциональности щитовидной железы. Очень часто прямая корреляция: если у меня гипотиреоз – значит я не могу похудеть, потому что гормоны щитовидной железы Т3, Т4 влияют на обменные процессы. То есть гормонов мало – так это же гормоны. Но сейчас все чаще идут исследования и доказывается, что как раз таки лишний вес влияет на сокращение функции щитовидной железы. То есть были исследования, что субклинический гипотиреоз, когда у тебя еще не все так плохо, не буду вдаваться в подробности, как раз таки не влияет на уровень обменных процессов. То есть проблема есть, а мы ее пытаемся где-то даже маскировать. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Это когда доказали? Светлана Чернушевич:

Исследования проводятся.