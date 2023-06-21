«Не могу похудеть». Как лишний вес связан с нарушением функции щитовидной железы?
Долой стереотипы. Нужно любить и принимать себя в любом весе и теле. Именно это пропагандируют приверженцы бодипозитива. Но не все так однозначно. У этого движения есть как сторонники, так и противники. Некоторые полагают, что за таким ярким словом скрывается много проблем – оправдание собственной лени или серьезные проблемы со здоровьем. О плюсах и минусах бодипозитива поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Светлана Чернушевич, диетолог:
Такая ситуация – гипотиреоз. Я думаю, многие слышали, что это сокращение, уменьшение функциональности щитовидной железы. Очень часто прямая корреляция: если у меня гипотиреоз – значит я не могу похудеть, потому что гормоны щитовидной железы Т3, Т4 влияют на обменные процессы. То есть гормонов мало – так это же гормоны. Но сейчас все чаще идут исследования и доказывается, что как раз таки лишний вес влияет на сокращение функции щитовидной железы. То есть были исследования, что субклинический гипотиреоз, когда у тебя еще не все так плохо, не буду вдаваться в подробности, как раз таки не влияет на уровень обменных процессов. То есть проблема есть, а мы ее пытаемся где-то даже маскировать.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Это когда доказали?
Светлана Чернушевич:
Исследования проводятся.
Алеся Лакина:
Насколько я знаю, когда училась в университете медицинском, нам говорили, что из-за гормонов может быть лишний вес, а не наоборот.
Светлана Чернушевич:
Именно субклинический. Потому что именно митохондриальная дисфункция происходит, которая также влияет на работу щитовидной железы, поэтому такая взаимосвязь есть. Проводились исследования, что субклинический не влияет на уровень обменных процессов. Уже когда гипотиреоз установленный, тогда он также может влиять, но первопричиной может быть излишняя жировая масса.