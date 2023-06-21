Почему в лагерь «Чайка» выстраивается очередь на оздоровление? Узнали о популярном месте возле Борисова
Любовь к родине – любовь к своей родной земле, к истории и людям. Быть патриотом для школьников Борисовского района не просто слова, а реальное правило жизни. Как здесь развивается военно-патриотическое воспитание и какие интересные направления разработаны для тех, кто хочет с пользой провести летние каникулы, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Лагерь «Чайка», пригород Борисова. Здесь в окружении соснового бора расположился образовательно-оздоровительный лагерь «Чайка». Экологически чистая зона, спортивные и игровые площадки, беседки и зоны отдыха – и везде детский смех. Отличное место для оздоровления школьников.
Влада Родовская, корреспондент:
Расскажите, где мы находимся. Здесь так много детей и интересных площадок! Что сейчас происходит и что это за лагерь?
Екатерина Ракицкая, директор Борисовского центра экологии и туризма:
Мы находимся в образовательно-оздоровительном лагере «Чайка». Это филиал нашего Центра экологии и туризма. Лагерь был основан очень давно, и к Центру экологии он начал относиться с 2016 года. Каждую смену мы стараемся проводить для детей очень ярко и насыщенно. В прошлом году мы попробовали проводить все смены с взаимодействием с заинтересованными структурами: Борисовское РОВД, Департамент охраны, МЧС, военные, ОСВОД, Красный Крест. Они активно подхватили эту идею, и вот уже второй год подряд мы активно с ними и проводим. Благодаря этому все путевки зарезервированы, раскуплены, у нас очередь, чтобы оздоровиться в лагере.
Сейчас здесь отдыхают более 70 детей. Каждый день расписан и насыщен разными событиями. Скучать не приходится, как и сегодня – интерактивные зоны, интересные локации и гости.
Собрать автомат за 27 секунд и надеть амуницию на 20 кг. Вот какой интерактив устроили военные для детей – смотрите здесь.